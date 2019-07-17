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  3. Bu kadarına da pes! Polis baskın yaptı, fabrika kapatıldı

Bu kadarına da pes! Polis baskın yaptı, fabrika kapatıldı

Bu kadarına da pes! Polis baskın yaptı, fabrika kapatıldı

Brezilya'da Ferrari ve Lamborghini gibi araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrika kapatıldı. Polisin yaptığı baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi.

Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı. Emniyetten yapılan açıklamada, Santa Catarina eyaletinde, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks araçların sahtelerini üreten fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.

45 BİN DOLAR İLE 60 BİN DOLAR ARASINDA SATIŞA ÇIKARIYORLAR

Açıklamada, fabrikanın sahibi baba ve oğlunun "sinai hakların korunması kanunu ihlal" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi. Fabrika sahiplerinin sahte araçları sosyal medyada 45 bin dolar ile 60 bin dolar arasından satışa çıkardığı aktarılan açıklamada, baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi.

İTALYAN ŞİRKETLER ŞİKAYET ETTİ

Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi. Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.

AA

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