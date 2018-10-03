BMW, kişiselleştirilebilir yeni kokpitini tanıttı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, yeni kokpiti ile ilgili çeşitli görsellerini paylaştı. Firmanın piyasaya yeni sunduğu X5, 8 Serisi ve Z4 otomobillerinin yanı sıra, Paris Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak olan yeni 3 Serisi’nde de bulunacak olan bu kokpitin detaylarına değinecek olursak, 10.25 inç’lik yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik bir bilgi eğlence ekranının konsolun ortasında, 12.3 inç boyutundaki bir dijital gösterge panelinin de hemen sürücünün önünde yer aldığını fark ediyoruz.

Geliştirilmiş sesli kontrol

BMW’nin yeni dijital kokpit sistemi, vites kolunun kenarında yer alan alışılagelmiş iDrive kontrolcüsü ile kontrol edilebilecek. Sürücüler buna ek olarak dokunmatik olarak, ses veya jest kontrolleriyle de kontrol edebiliyorlar. BMW ayrıca yeni sesli komut sisteminin, kullanıcıları daha rahat anladığının altını çiziyor. Jest kontrol sisteminede artık toplam 7 adet jest kontrolü eklendi.



Bilgi eğlence ekranına baktığımız zaman ise yeni grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. Dikey olarak konumlandırılmış listelere yatay olarak çeşitli sekmeler eşlik ediyor. Aynı zamanda aracınızda sık kullandığınız uygulamalar için ayrı bir menü yapıldı.Yeni dijital gösterge paneli ise 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafiklerle kombine edildi. BMW, sonunda yuvarlak ve analog göstergelerinden vazgeçtiğini görüyoruz. Aynı zamanda bu gösterge panelinin orta kısmının değiştirilebilir bir ekran olması da oldukça kullanışlı. Bunu birçok lüks otomobil markasının çeşitli modellerinde de görüyoruz. Özellikle navigasyon ekranının bu orta kısıma getirilmesi son derece kullanışlı bir özellik. Bahsedilen gösterge panelinin renkleri de yine sürücü tarafından özel olarak ayarlanması mümkün.

BMW’nin bu yeni kokpit sisteminin en güzel yanlarından birisi de over-the-air denilen güncellemeleri alabiliyor olması. Yani alman firma, araçlara sonradan güncellemeler göndererek bu kokpitleri güncel özelliklerle donatabilir. Kokpit için bir güncelleme geldiği zaman da BMW Connected uygulamasısayesinde sürücülerin haberi olacak. Güncelleme indirildikten sonra yüklenme işlemi, araca binilip akıllı telefon bağlantısı yapıldığı ilk anda gerçekleşecek. Bu güncellemeler, aracın kendi dahili SIM kartı aracılığıyla da yapılabilecek. BMW, bu muhteşem kokpit sistemine sahip yeni 3 Serisi’ni de 2 Ekimtarihinden itibaren başlayacak olan Paris Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıtacak.

(donanımhaber)