Benzinli dizeli geçti, LPG dönüşümü patladı! 150 bin oto daha LPG takacak

SÜMER DEMİRCİLER

Son yıllarda daha da sıkılaşan emisyon kısıtlamalarıyla birlikte benzinli motorlar altın çağını yaşamaya başladı. Küçülen motor hacimleri, düşen tüketimleri ve motorinin benzine yaklaşan litre fiyatıyla birleşince ülkemizde de ilk kez benzinli otomobil satışları dizeli geçti. Bu yılın iki ayında satılan toplam 59.746 otomobilin yüzde 47.18’i dizel, yüzde 43.45’i benzinli oldu. Sıfır kilometre otomobiller içinde başta Dacia ve Honda olmak üzere çok az sayıda marka fabrika çıkışlı LPG’li araç sunduğundan oto gazlı sıfır km otomobil satışları raporlara sadece yüzde 5.67 olarak yansıdı.

AVANTAJI ÇOK YÜKSEK

Geçtiğimiz yıllarda yavaşlayan oto gaz dönüşümü pazardaki dinamiklerin değişmesiyle tekrar hızlanmaya başladı. Günümüzde benzinin litre fiyatı 6.59 TL, dizelin 6.20 TL’ye ulaşırken oto gaz 3.91 TL fiyatıyla çekiciliğini koruyor. 100 km’de ortalama 10 lt tüketen bir dizel araç sürücüsü 62 TL öderken, benzinlide bu rakam 65.9 TL, oto gazdaysa yüzde 20 daha fazla tüketmesine rağmen sadece 47 TL. Ayda bin- 1.500 km yol yapan bir araç bugünkü LPG fiyatlarıyla ortalama 10 ayda dönüşüm maliyetini amorti edebiliyor.

10 YILDA İKİYE KATLANDI

TÜİK verilerine göre 2010-2019 yıllarında trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçti. 2010’da 2 milyon 900 bin olan LPG’li araç sayısı, 2019’un son aylarında 5 milyona ulaştı. Ayrıca Türkiye, oto gazlı araç sayısı ve 10 binin üzerinde LPG dolum istasyonuyla dünyanın en büyük oto gaz pazarına sahip ülke unvanını da kazandı.

TÜKETİCİ ARTIK OTOMATİK İSTİYOR



Otomobil pazarında dizel motor dışında değişen dengelerden biri de otomatik şanzımanda yaşanıyor. Filoların payı azalınca, tüketici eğilimleri de satış adetlerine daha net yansıyor. Şubatta otomatik şanzımanlı otomobil satışları yüzde 113,75 arttı. 2020 Ocak-Şubat döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının aldığı paysa yüzde 65,94’ten yüzde 71,21’e yükseldi.

LPG DÖNÜŞÜMÜ 500 MİLYON TL’YE ULAŞTI



Türkiye dönüşüm pazarında ithal ve yerli 20’den fazla firma olduğunu belirten BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, bu sayının son yılarda 10’a indiğini, standart dışında ürün satanların piyasadan elendiğini açıkladı. Araç dönüşümünün model ve motor tipine göre değişmekle birlikte 2.700 TL -3.700 TL arasında değiştiğini açıklayan Örücü, “2020’de 150 bin civarında LPG dönüşümü bekleniyor. Dizelin ekonomikliğini kaybetmesi, sürekli artan akaryakıt fiyatları gibi nedenlerle bu yıl daha fazla dönüşümün gerçekleşmesini bekliyoruz. Dönüşüm pazarının büyüklüğü 500 milyon TL’ye ulaşıyor” dedi.