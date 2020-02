Benzin ve dizeli elektrik çarpacak 

SÜMER DEMİRCİLER

Global ölçekte ağırlaşan emisyon kısıtlamalarıyla otomobil satışları her geçen yıl daha da azalıyor. Dünya çapında 2017’de 81.8 milyon yeni otomobil satılırken, 2018’de bu rakam 80.6 milyona, geçtiğimiz yıl da yüzde 4 daha azalarak 77.5 milyon adede düştü.

Benzinli ve dizel motorlu araçlarda düşen satışlara rağmen, elektrikli araçlara olan talep de her geçen yükseliyor. Batarya teknolojisindeki gelişmelerle artan menziller sayesinde 2030’dan itibaren dünyada satılan otomobillerin yüzde 50’sinin hibrit, plug- in hibrit (şarj edilebilir) ve doğuştan yüzde 100 elektrikli modellerden oluşması bekleniyor.

AVRUPA’DA ARTIŞ BAŞLADI

Her ne kadar şu anda klasik otomobillere kıyasla çok küçük kalsa da elektrikli modellerin artış hızı rekor kırıyor. Her geçen yıl ağırlaşan emisyon yaptırımlarının da etkisiyle Avrupa’da elektriklilerin pazar payı 2019 yıl sonunda yüzde 11’e ulaştı. Avrupa’de, hibrit ve plug in hibrit satışları yüzde 69 artışla 132 bin adet, yüzde 100 elektriklilerin satışı yüzde 96 büyüyerek 51 bin 600 adede çıktı. Dizel motorun payı da yüzde 30’la en düşük seviyesine ulaştı.

SAYISI 5 YILDA 16 KAT ARTTI

Türkiye’de 2018’de toplam 5 bin 367 olan elektrikli veya hibrit araçların sayısı, bir yılda yaklaşık üçe katlanarak 2019 sonu itibarıyla 15 bin 53’e yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit sayısı 2011’de yalnızca 47 iken, geçen yıl sonunda 15 bin 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece, son 5 yılda elektriklilerin sayısı yaklaşık 16 kat arttı. 2019’daki hızlı yükseliş dikkati çekti. Geçen yıl trafiğe kaydedilen elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2018 rakamının yaklaşık üç katına çıktı.

SAKARYALI TOYOTA ZİRVEDE

Avrupa elektrikli otomobil pazarında Tesla Model 3, 22 bin 41 adetle açık ara zirveyi aldı. Renault Zoe 4 bin 855 adet, Audi e-Tron 4 bin 132 adet sattı. Sakarya fabrikasında üretilen Corolla Hybrid, 7 bin 424 adetle birinci, Yaris Hybrid 6 bin 389 adetle ikinci, C-HR 5 bin 340 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

TÜRKİYE DEĞİŞİMİ YAKALIYOR

Doğuştan ve yüzde 100 elektrikli ilk otomobili 2022’den itibaren pazara sunmayı planlayan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “10 yılda 1 milyon otomobil üretip satmayı planlıyoruz. Burada da fırsat penceresi uzun süre açık kalmayacak. Şu anda açıkken yakalamayı başardık. Elektrik çağıyla birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. En büyükler değil, en hızlı ve doğru karar alanlar başarıyı yakalayacak” açıklaması yaptı.