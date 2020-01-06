Bakan Varank yeni araştırmayı paylaştı: Böyle destek başka yerde yok

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili son yapılan araştırmayı canlı yayında paylaştı. Bu araştırmaya göre; Türkiye'nin otomobilinin görülme oranı yüzde 95'i aşarken yerli otomobile destekleme oranı yüzde 97'nin üzerine çıkmış durumda. Türkiye'nin otomobilinin çok profesyonel şekilde ilerlediğini belirten Bakan Varank, " İlk hedefimiz fabrika inşaatına başlamaktır" dedi.

"TALEPLERİN TAMAMINI KAYDEDİYORUZ"

Aynı yayında Türkiye'nin otomobili için önemli sayıda talep aldıklarını açıklayan Bakan Varank, "Satın alma talebi dışında, bu aracı alıp satalım talepleri de var. Bize ulaşan taleplerin tamamını kayıt altına alıyoruz" ifadelerini kullandı. İsim süreçlerin ve proje aşamalarının profesyonel şekilde yapıldığını dile getiren Bakan Varank, "Bu çerçevede bu senenin ilk yarısında fabrikanın temelini atacağız. 2022'nin sonunda da seri üretimi göreceğiz" sözlerini kullandı.