Avrupa işçi çıkarırken Türkiye'de istihdam arttı

Pandemiyle birlikte global ölçekte zorlu bir döneme giren sektörlerin başında otomotiv geliyor. Uzun bir moladan sonra çarkları kontrollü olarak döndürmeye başlayan sektör, her geçen gün üretim adetlerini de yükseltiyor. Yeni model yatırımlarını salgına rağmen ertelemeyen sektör, Avrupa’da fabrikalar büyük ölçekli personel küçülmesine giderken istihdamı yükseltiyor. Bu zorlu süreçte eleman azaltmayıp, tam aksine yüzde 4 oranında istihdamı yükselttiklerini açıklayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Artış yeni modellerin devreye alınması ve salgınla mücadelede destek personelindeki artıştan kaynaklandı” açıklaması yaptı. Otomotiv fabrikalarındaki vaka sayılarının Türkiye ve hatta dünya ortalamasının çok altında olduğunu belirten Yenigün, “Disiplinli ve öngörüsü yüksek olan şirketleriz. Kurallarımız gerçekten çok keskin. Fabrikalarda sosyal mesafe kurallarını çok net uyguluyoruz. Dolayısıyla fabrikalarımızda vaka sayıları çok düşük” dedi.

ÜRETİM 854 BİNİ AŞTI



Ocak-eylül dönemine ait verileri de açıklayan Yenigün, “ Yılın ilk 9 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 854 bin 227 adet, otomobil üretimi yüzde 18 azalarak 575 bin 761 adet oldu. Toplam üretim 878 bin 163 adede ulaştı. Bu dönemde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 33 azalarak 616 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 30 oranında azalarak 417 bin 45 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 38 azaldı” dedi.

YERLİ PAYI YÜKSELDİ



İç pazarda satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış kaydederek 508 bin 239 adet oldu” diye konuşan Yenigün, “ Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 70 oranında artış gösterdi ve 388 bin 690 adet seviyesinde gerçekleşti. Yerli payı binekte yüzde 40 olurken, ticaride yüzde 63’e yükseldi” açıklaması yaptı.

VW YATIRIMI GERİYE GELİR



Otomotivde pandemiyle birlikte iptal edilen VW yatırımı için de açıklamalar yapan Yenigün,” Türkiye’nin otomotivde 3 önemli değeri var. Esneklik, verimlilik ve kalite. Bu üç değerle birlikte biz, bu ülkelerin ve hatta Avrupa’nın en iyi ülkelerinin de ilerisindeyiz. Birçok otomotiv fabrikamız uluslararası kuruluşlardan istikrarlı olarak çok önemli ödüller alıyorlar. Bu söz konusu üçlüyü aynı anda sağlayan benzer bir ülke yok. Şahsi olarak önümüzdeki süreçte VW’nin yatırım planını tekrar gözden geçirip geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.