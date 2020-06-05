Avantajlı krediyi duyan otomobil bayiine koştu

SÜMER DEMİRCİLER



Kamu bankalarının devreye aldığı ‘Sosyal Hayata Destek Paketi’ kapsamında otomobil kredisi için başvurular bugün başlıyor. Faizin sıfır otomobil ve ticari araçta yüzde 0.49-0.69’a, ikinci elde ise 7 yaşa kadar yüzde 0.82’ye inmesi piyasayı günler öncesinden hareketlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın paketi açıklamasıyla birlikte vatandaşlar anında araç araştırmaya başladı, showroom trafiği arttı.

OLUMLU ETKİ YAPACAK



Paketin yerli üretime büyük bir destek anlamına geldiğini vurgulayan Toyota Türkiye Pazarlama Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Paketin açıklamasıyla birlikte showroom trafiğimizde ve bilgi almak için yapılan aramalarda önemli artışlar gözlemledik. Bu destek paketinin satışlarımıza olumlu yansıması olacaktır. Pandeminin seyrine ve tedarik durumuna bağlı olarak bu yılı bu desteğin sağlayacağı olumlu etkiyi kısa sürede göreceğiz” açıklaması yaptı. Sıfır kilometre araçlar dışında ikinci elin de avantajlı kredi kapsamına alınmasının büyük bir etki yaptığını vurgulayan İkincielotomobilim Genel Müdürü Sami Nacaroğlu, “Şu anda tüketiciler daha çok fiyat araştırması yapıp, otomobil bulmaya çalışıyor. İkinci elde şu anda istenilen özellikte araç bulmakta da sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.

FİNANSMAN KOLAYLAŞTI



Nacaroğlu, “Pandemiyle birlikte toplu taşıma kullanmayıp, otomobil sahibi olmak isteyenlerin sayısı arttı. Ancak finansmana ulaşımda zorluk çekiliyordu. Yeni destek paketiyle bu kolaylaşınca talep daha da yükselmeye başladı. Filo kiralama şirketleri yeni alım yapmadıkları için ellerindeki araçları satışa çıkarmadı. Özellikle yüksek modeldeki araçlar daha zor bulunmaya başladı. Bu da ikinci elde fiyatları yukarı çekti” ifadelerini kullandı.

KAPORA VEREN VAR



Kredi desteğinin sektörü hareketlendirdiğini anlatan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Desteğin ilk yansımasını showroom hareketliliğinde görüyoruz” dedi.Avantajlı krediye başvurular daha başlamadan tüketicilerin hareketlendiğini vurgulayan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “Beğendiği araç için şimdiden kapora verip, kredi başvurusunu yapmayı bekleyen müşterilerimiz de var” değerlendirmesinde bulundu.

TALEP YÜKSEK FİYATLAR ARTAR



“Kredi paketi alım gücünü pozitif etkileyip, talebi daha yükseltecek” açıklaması yapan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Tüketiciler hem ihtiyaç hem de yatırım enstrümanı olarak ikinci el araçları tercih etmeye devam edeceği için, kur dalgalanması yaşanmaması durumunda fiyatların bir miktar daha artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

TOPLAM PAZAR 500 BİN ADET OLUR



“Sektörümüze baktığımız zaman 2020 yılının başında Türkiye’de 600 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşeceği yönünde öngörümüz vardı” açıklamasında bulunan Ali Haydar Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Bu gelişmelere paralel olarak bu yıl 450-500 bin adetler arasında bir pazar büyüklüğü bekliyoruz. Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır. Bu durum sektörümüzün yararına olacak ve en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önünü açacaktır.”

İŞTE 6 AY ÖDEMESİZ KREDİNİN TABLOSU



ARAÇ KREDİSİ (FAİZ 0.49-0.82)

Binek 6 ay ödemesiz (100 bin TL)

Vade Taksit Toplam maliyet

6+54=60 2.141 115.662

6+30=36 3.644 109.323

İkinci el 6 ay ödemesiz (100 bin TL)

Vade Taksit Toplam maliyet

6+54=60 2.460 132.885

6+30=36 3.974 119.241