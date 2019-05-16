Artan sıcaklıklar, emniyetli ve verimli bir sürüş için yaz lastiğine geçişin habercisi

Brisa, kış lastiği takma zorunluluğunun sona erdiğini hatırlatıyor, sürücüleri artan sıcaklıklarla birlikte kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiş konusunda uyarıyor. Şirket, otomobillerin yerle temasını sağlayan tek ekipman olan lastiklerde mevsimine uygun kullanımın emniyet, verimlilik ve performansa doğrudan etki ettiğine dikkat çekiyor.

Mevsiminde kullanılmayan lastiklerin fren performansından yakıt verimliliğine bir dizi kritik faktöre olumsuz etki edebileceğine değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Farklı yapısal özelliklere sahip yaz ve kış lastikleri, tasarlandıkları şekilde kullanılmadıkları takdirde araçların fren ve yol tutuş gibi sürüş emniyeti açısından kritik olan performanslarında düşüş yaratabiliyor ve sürüş emniyetini riske ediyor. Bu aynı zamanda araçların yakıt tüketiminin artmasına, performansının düşmesine ve lastiklerden gelen sesin artmasıyla sürüş konforunun azalmasına neden olabiliyor. Ayrıca yapılan testler gösteriyor ki; yaz ve kış lastiklerini doğru mevsim aralığında kullanmak, 12 ay boyunca değişmeyen bir takım lastiğe kıyasla daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Dolayısıyla sürücüleri, yol emniyetlerini sağlamak, sürüş verimliliğini ve performansını artırmak ve lastiklerinden maksimum fayda sağlamak üzere mevsimine uygun lastik kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

Lastik Oteli, mevsimine uygun lastik kullanımında sürücülerin yanında

Lastiklerin kullanılmadıkları dönemlerde uygun koşullarda saklanması, tekrar araca takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması adına önem taşıyor. Bu doğrultuda Brisa’nın Türkiye’de bir ilk olarak 2012 yılında hayata geçirdiği Lastik Oteli, araç sahiplerine lastik saklama konusunda destek veriyor.

Türkiye çapındaki bu uygulama sayesinde yaz ve kış lastikleri kullanılmadıkları dönemlerde uygun koşullarda, sigortalı olarak saklanıyor. Lastik Oteli’nde lastikler en ideal şartlarda (kuru, serin, güneş ışığı almayan, asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak) muhafaza ediliyor ve böylece ömürleri boyunca aynı şekilde performans göstermeleri de sağlanmış oluyor.

Lastik değişim dönemi geldiğinde ise Brisa ekipleri lastik sahiplerine gerekli hatırlatmaları yapıyor. Oluşturulan randevu sistemiyle sürücüler zaman kaybından kurtuluyor. Lastik değişimi işlemi ise Brisa’nın uzman ve eğitimli servis personeli tarafından gerçekleştiriliyor.