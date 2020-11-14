Aracıma çarpıp kaçtılar, ne yapmalıyım? Kaza tespit tutanağı nasıl hazırlanır?

Park halindeki aracıma çarpıp kaçtılar ne yapmalıyım diyorsanız doğru haberdesiniz. Bilindiği üzere Türkiye'de trafikteki araç sayısı günden güne artıyor. Buna karşın park yeri ve yolların genişliği ise neredeyse değişmiyor. Hal durum böyle olunca park halindeki araçlara çarpmalar bir hayli artmış durumda. Gerek park ederken, gerekse dalgınlıkla birçok kişi duran araçlara çarpabiliyor. Gece park halinde aracınızı bıraktıktan sonra olacaklardan habersiz evinize gittiniz. Ertesi gün aracınızın yanına tekrar gittiğinizde aracınızın hasar görmüş olduğunu ya da başka bir araç tarafından çarpıp kaçıldığını fark ettiniz. Sizler de ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

PARK HALİNDEKİ ARACIMA ÇARPMIŞLAR NE YAPMALIYIM?

Çarpıp kaçan araç hakkında bilgi sahibi iseniz; firari aracın plakası, model ve rengini teslim ettiğinizde en yakın polis / jandarma teşkilatına giderek ifade vermeniz gerekmektedir. Polis yada jandarma karakolunda olayla ilgili gerekli zabıt tutulduktan sonra 5 gün içerisinde aracınızın bağlı bulunduğu sigorta şirketine hasar bildiriminde bulunmanız gerekmektedir. Aracın poliçesi göz önünde bulundurularak sigorta zararı temin eder. Sigorta kapsamı sınırlı ise aracınızda hata yok ise sigorta yine hasarı karşılamaktadır.

Bu tür durumlarda aracınıza çarpıp kaçan aracın bilgilerini elde etmek oldukça önem arz etmektedir. Şayet araç kamerası, çevre kameralar, görgü tanığı gibi ispat şansınız varsa şikayetiniz sırasında muhakkak bu bilgileri de sunmanız sizin yararınıza olacaktır.

Şayet olayda herhangi bir ölüm yada yaralanma gibi bir durum söz konusu değilse, yapmış olduğunuz şikayetler için genellikle soruşturma açılmaz. Bu yüzden bahsettiğimiz gibi mümkün olduğunca kamera kaydı gibi olayın kavuşturulmasını sağlayacak delilleri elde etmeniz önemlidir. Aksi durumda zararlarınız karşılansa dahi çarpıp kaçan kişiyi bulmanız zor olabilir.

Eğer hiçbir şekilde çarpıp kaçan araç tespit edilemiyorsa, bu durumda izlenmesi gereken iki yol vardır. Güvence hesabından bu zararların karşılanması talep edilebilir ya da yine kasko şirketi devreye sokulur. Bu arada belirtmekte fayda var. Zorunlu Trafik Sigortası bu gibi durumlarda araç sahibinin zararlarını ne yazık ki karşılamıyor. Yani

Güvence hesabı sigorta güvencesinden yoksun kalan vatandaşlar için oluşturulmuş bir hesaptır. Bu hesaptan yararlanabilmek için yaralanma, sakatlanma veya ölüm gibi bedensel zararların oluşması gerekmektedir. Aksi durumda yani herhangi bir yaralanma söz konusu değil ise kasko şirketine polis yada jandarmaya giderek vermiş olduğunuz ifade ile 5 gün içerisinde zararınızın karşılanması için başvuru yapmalısınız.

Kasko poliçeniz var ise mutlaka aracınızı hareket ettirmeden olduğu yerde fotoğrafını çekin ve yukarıda bahsedilen görgü tespit tutanağını düzenletmek için emniyet birimlerini arayın sigorta şirketinize de hemen ihbarda bulunmayı unutmayın.Eğer tutanak tutturmayı başaramazsanız bu hususu mutlaka sigorta şirketinize de bildirin. Sigorta, kasko şirketine en kısa zamanda gitmeniz faydalı olacaktır. Aksi durumlarda sigorta şirketi geç ihbardan dolayı tazminat ödemekten kaçınabilir.

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TRAFİK KAZASI TUTANAĞI NASIL TUTULUR?

Meydana gelen bir trafik kazasının sonucunda araçlar eğer maddi hasarlar meydana gelirse, bu durumda trafik kazası tutanağı tutulmalıdır. Bunun olması için en az 2 aracın maddi hasar yaşaması gerekmektedir. Kaza geçirilen kişilerin, kazayı nasıl yapıldığını anlatan kazanın kayıt altına alınması gerekmektedir. Kazayı yapan tarafların bu kazayı tutanak üzerinden tutmaları, sigorta işlemleri açısından büyük önem taşıyor.

KAZA TESPİT TUTANAĞI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Kaza tespit tutanağı için gerekli olan bazı belgeler bulunuyor. Sigortalarını düzenleyen şirketlerine bu belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. İşte trafik kazası tutanağı için gerekli belgeler:

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Sürücülerin Ehliyet ve Ruhsat Fotokopisi

Kaza Yerine Ait Çekilen Fotoğraflar

Poliçenin Fotokopisi

BELİRTİLEN BU BELGELERİN HAZIRLANMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR. PEKİ, KAZA TESPİT TUTANAĞININ NASIL HAZIRLANMASI GEREKİYOR?

Kaza tutanağının üzerine, kazanın meydana geldiği anın fotoğrafının kaba taslak çizilmesi gerekmektedir. Kazanın nasıl olduğu çizilerek anlatılması son derece önemli. Ancak bunu iki tarafında yapması gerekiyor. Aynı şekilde altına da imza atılması gerekiyor. Kaza sonrasında bu tutanak 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır.

KAZA TESPİT TUTANAĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaza, herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Kaza meydana geldiğinde, herkes için kaza tespit tutanağının büyük bir önem arz ettiği bilinmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, kazanın nasıl meydana geldiğinin çizilerek anlatılması ve yukarıda ifade edilen belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Her sürücü bu belgeyi hazırlarken kendi gözlemlerini ön plana aktarmalıdır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI İMZALANMAZSA NE OLUR?

Bazı durumlar, kaza tespit tutanağının doldurulmasını engellemektedir. Bu durumlar şu şekilde ifade edilmektedir:

Sürücülerden biri ya da ikisi alkollüyse

Belgesiz olarak araç kullanılıyorsa

Sürücülerden birinin akıl sağlığından şüphe ediliyorsa

Yetersiz sürücü belgesi bulunuyorsa

Sürücünün yaşı küçükse

Kazaya karışan araçlardan biri ya da daha fazlası kamu kurumlarına ait ise

Aynı zamanda zarar verilen araçlar kamu malına zarar vermiş ise

Bu durumlarda, maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı tutulmaktadır. Aynı zamanda yaralanma ya da ölüm gibi sonuçlar sebebiyle de kaza tespit tutanağı tutulmaz.

Kaza yapıldığı zaman işlemlerin tamamlanmasının ardından, anlaşmalı ve yetkili bir servise gidilmesi gerekmektedir. Hasar ihbarını yapmak istiyorsanız, fotoğraf ile başvurmanız gerekmektedir.

HASAR İHBARI YAPARKEN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Hasar ihbarı yaparken, eğer başvuruda bulunacaksanız, bazı belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Eğer aracınızın sigortası bulunmuyorsa, meydana gelen hasarları gidermek için, bir kasko sigortası temin edebilirsiniz. Kaskosu olan araçlar, bu süreci daha hafif bir şekilde atlatabilmektedir. İhbar yapılırken: poliçe fotokopisi, ifade tutanakları, görgü tespitlerinin tutanakları, ruhsat fotokopisi, sürücülerin ehliyeti, alkol raporu mutlaka hazırlanmalıdır.

KASKO YAPTIRMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Kaskonun pek çok yararı bulunuyor. Trafikte meydana gelen can ve mal kayıplarını önlemek için uygulanacak yöntemlerin başında kasko gelmektedir. Kasko sadece bu hasarları değil, aynı zamanda doğal afet, hırsızlık ve terör olayları gibi, ek teminatları da içerisinde barındırmaktadır. Kasko yaptırmanın avantajları şu şekildedir:

Kaza sonucunda meydana gelen hasarlar karşılanmaktadır.

Araç sahiplerine çekici imkânı sunar. Eğer kişiler kazaya karışmışlarsa, bu şekilde çekici hizmetlerinden faydalanabilirler.

Yedek araçlar temin edebilirsiniz. Eğer aracınız kazaya karışmış ise, mağdur olmamanız için kasko şirketleri sizlere araç temin edebilirler.

Hırsızlık durumunda, kaskodan yararlanabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, doğal afetlerde meydana gelen zararlar giderilmektedir.

Aynı zamanda ek hizmetleri satın alarak, kaskonuzu genişletebilirsiniz.

Sağlık sorunlarına da destek alabilirsiniz.

Kasko fiyatları firmadan firmaya, almak istediğiniz teminatlardan teminatlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ek hizmet alarak, aslında kendi kasko fiyatınızı kendiniz teminat altına alabilirsiniz. Bütçenize uygun farklı kaskoları alabilirsiniz.

Trafik kazalarının ne zaman meydana geleceğini bilinmemektedir. Bu durumda, ansızınız oluşabilecek trafik kazalarına karşı önlem almak son derece önemli. Bu önlemi de kasko sigortası ile alabilirsiniz. Her geçen gün trafik kazaları artmaktadır. Bilinçsiz sürücülerin artması ne yazık ki bu kazaların artmasındaki en temel sebeplerin başında gelmektedir. Bu ölümlü kazaların azaltılması için sürücülerin bilinçlenmesi son derece önemlidir. Bilinçli sürücüler, ölümlü kazaları azaltmaktadır.