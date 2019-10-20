A'dan Z'ye kampanya listesi! Sıfır otomobilde ekim kampanyaları dikkati çekiyor

TM Dijital Haber Merkezi

Ekim ayına, üç kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" ile başladık. Bu açıklamayı takip eden birçok yerli ve yabancı firma, “Biz de faiz indirdik”, "Tüm modellerde sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "Peşin veya takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte ekim kampanyalarının tümünü sizin için bu galeride topladık.

BMW

Alman üretici yeni BMW X1 modeli için bu ay 120.000 TL’ye yüzde 0,49 faiz oranıyla ve takas desteği avantajı sunduğunu duyurdu. Markanın kampanya açıklamasında BMW 3 Serisi, BMW 216d Active Tourer ve BMW X2 sDrive16d modelinde 100.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz oranı ve takas desteği bulunduğuna dikkat çekildi.

Citroen

Ekim ayına özel kampanyalar hazırlayan Fransız üretici “Citroen’de de Faizler Düştü!” sloganı ile kampanya açıkladı. Citroen, C5 Aircross SUV modelinde 40 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz seçeneği, diğer tüm Citroen binek ve ticari araç modellerinde ise 50 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0,59 faiz seçeneğini müşterilerine sunuyor. Marka ekim ayı için ayrıca Berlingo ve tüm ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli 3.000 TL indirim fırsatı duyurdu.

Fiat

Hem otomobil hem de ticari araç modelleriyle kamu bankalarının kampanyasına katılan Fiat, Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketicilere, 120.000 TL tutar için 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranı sunuyor. Ekim ayında Fiat Egea Sedan tercih eden tüketiciler ise, 120.000 TL’lik tutarda 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

Ford

Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, Ford Fiesta ve Yeni Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve sıfır faiz oranlı kredi kullanma imkânı tanıyor. Ford'un Kuga, EcoSport ve Yeni Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası da "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında anlaşmalı kurumlardan alınan kredilerinde geçerli oluyor. Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde ise 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredi oranlı kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.

Honda

Honda da Yeni Civic Sedan modelinde 60 bin lira, 18 ay veda ve yüzde 0,49 faiz fırsatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Ayrıca CR-V modellerinde 100 bin lira finansman desteği, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, HR-V modellerinde de 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır faiz fırsatı da 31 Ekim'e kadar sürüyor.

Hyundai

Hyundai, yerli üretim İ10 ve İ20 modellerinde 50 bin lira, 24 ay taksit ve yüzde 0,49, Tucson modellerinde 5 bin liraya varan takas desteği veya 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır, Elantra modellerinde ise 3 bin liraya varan takas desteği veya 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyasını 31 Ekim'e kadar sürdürüyor.

Jaguar

İngiliz otomobil markası Jaguar, ekim ayında Jaguar F-PACE modelinde avantajlı koşullar sunduğunu duyurdu. Ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyada Jaguar F-PACE modelinde 50.000 TL’lik takas desteğinin sunan marka, bu destekle birlikte 3 yıl / 100.000 km boyunca periyodik bakımın ücretsiz sunulacağının bilgisini verdi

Jeep

Fiat çatısında üretim yapan Jeep, ekim ayı için cazip ve avantajlı satın alım seçenekleri olduğunu duyurdu. Marka mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenlere, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği vereceğini açıkladı. Ayrıca Jeep Renegade’in Longitude versiyonunda, 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyasına da dikkat çekildi. Ekim kampanyasında Jeep Compass’larda ise 20 bin TL tutarında takas desteği sunulurken, kampanya süresince 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.52 faizli kredi ile satın alım imkânı sağlanıyor.

Isuzu

Ticari araç markası Isuzu, kamu bankaları kampanyası ile ticari araç müşterilerine yeni cazip ödeme koşullarını duyurdu. Isuzu D-Max, midibüs ve otobüs modellerinin de dahil olduğu kampanya kapsamında 250.000 TL’ye 0,69, 120.000 TL’ye 0,59 faiz oranları ile 48 ay vadede ödeme koşuluyla ticari araç satın alınabiliyor.

Kia

Güney Koreli otomobil üreticisi KIA, ekim ayını tüm modellerinde yüzde sıfır faiz fırsatıyla karşıladığını duyurdu. Markanın ekim kampanyası ile Sportage modelinin ekim ayına özel olarak 50.000 TL’ye sıfır faiz ile 2.780 TL’den başlayan taksitlerle yeni sahiplerini beklediği öne çıkarıldı. Marka kampanyasıyla Picanto, Rio ve Stonic modelleri için 25.000 TL’ye, Ceed için 60.000 TL’ye sıfır faiz uygulanıyor.

Mercedes

Alman üretici Mercedes, C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC’de 180.000 TL kredi tutarına, yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159.500 TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 0,79 faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz oranı, 36 ay vadede ise yüzde 1,19 faiz oranı duyurdu. Bu ay Mercedes CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar yüzde 0 faiz, 36 aya kadar ise yüzde 0,39 faiz oranı açıklandı.

Mitsubishi

Japon üretici Mitsubishi, yeni L200, Space Star ve Eclipse Cross için yüzde 0 faiz kampanyası açıkladı. Kampanyada Eclipse Cross CVT ve yeni L200 için 50.000 TL’ye, Space Star için 30.000 TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz sunuluyor.

Peugeot

Peugeot ise 208, 301 ve Rifter modellerinde 26 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, 2008, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz, 308 modelinde 30 bin lira, 12 ay vade yüzde sıfır faiz, Partner Van, Boxer Van, Expert Traveller ve Expert Van modellerinde ise 45 bin lira 15 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyalarını müşterilerine sunuyor.

Renault

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor.

Firmanın 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu belirtilen bu avantajı, yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini kapsıyor.

Bu yılın 9 ayındaki satışlarda da yerini koruyan Renault, hafif ticari araçlarında 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. 31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyanın da Kangoo, Master ve Trafic modellerinde geçerli olduğu belirtiliyor.

Kampanyada ayrıca maksimum 100.000 TL kredi kullanacak ticari müşterilerine 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı sunuluyor.

Toyota

Toyota'nın Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranlı kampanyası 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli finansmanla 31 Ekim'e kadar bayilerinde satışa sunuluyor.

Volkswagen

Alman üretici bu ay ticari modeli Transporter’da cazip indirimleri olduğunu duyurdu. Volkswagen bu indirimler yerine ekim ayına özel olarak 75.000 TL’ye 24 ayda 0.59 faizle kredi kullandırabileceğinin bilgisini de paylaştı.