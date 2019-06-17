A Serisi Sedan'la liderlik hedefliyor

Sümer DEMİRCİLER

Mercedes’in kompakt sınıftaki ilk sedan modeli A-Serisi Sedan ülkemiz pazarındaki yerini aldı. Türk tüketicisinin beğendiği tarzdaki geniş sedan tasarımı, prestjili görünüşüyle çıtayı yükselten model markanın satışlarına da önemli bir katkı sağlayacak. Markanın bu yılki en büyük kozu olacak aracı yollarımızda çok fazla görmeye başlayacağız.

YÜZDE 10 PAZAR PAYI

“Sedan araçlar ülkemizde geniş bir hacme sahip. A-Serisi Sedan’ın da etkisiyle premium otomobil sınıfındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz” açıklaması yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “A Serisi Sedan’ın da etkisiyle Premium kompakt sınıftaki liderliğimizi de yeniden kazanacağımıza inanıyoruz. Yeni modelin toplam satışlarımızda yüzde 10’luk bir pay hedefi var” dedi.

ÖĞRENEBİLEN KOKPİTİ VAR

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, sınıfında çıtayı belirlemeye aday bir model. S-Serisi’nden transfer edilen sürüş destek sistemlerinin de katkısıyla yüksek güvenlik seviyesi, sezgisel kullanıma imkân tanıyan ve öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi bu niteliklerden bazılarını oluşturuyor.

246 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Otomobilde 163 beygirlik benzinli ve 116 beygirlik dizel olmak üzere iki motor sunuluyor. Otomatik aracın fiyatı 246 bin TL'den başlıyor.

HAVAYI YARIP GEÇEN TASARIM

Sadece omuz, dirsek ve baş mesafesiyle ortalamanın üzerinde değerler sunmakla kalmayan A-Serisi Sedan; 944 mm ile sınıfının en iyi arka koltuk baş mesafesi veya arka koltuklara geçiş kolaylığı gibi üstün özelliklerle aynı zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor. Yeni A-Serisi Sedan, 0,22 Cd’lik rüzgar sürtünme katsayısı ve 2,19 m2’lik ön alan değeriyle dünyanın en düşük değerine imza atıyor ve böylece CLA Coupé’nin dünya rekoruna eşlik ediyor.