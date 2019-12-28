60 yıllık rüyamızı gerçekleştirdik: Devrim 2.0

Sümer DEMİRCİLER

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) geliştirme sürecine devam ettiği ve 2022 yılında seri üretimine başlayacağı otomobilin ön gösterimi dün Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı “Yeniliğe Yolculuk Buluşması”nda, Türkiye’de üretilen ilk otomobil olan Devrim de sergilendi. Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtımından önce katılımcılara, aracın parçaları ve donanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Hazırlanan simülatörle de, katılımcılara yeni aracı sürüş deneyimi şansı verildi. Törende konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, projeyi ve otomobilin teknik detaylarını anlattı. “Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor. Yola çıktığımızda hedefimiz küresel bir marka yaratmaktı. Projeye başlamadan önce 18 firmayı inceledik. Biz aylardır Türkiye’deki yan sanayi ve tedarikçilerle beraber çalışıyoruz. Bizim farkımız ne olacak? Biz ortaklık yapımızla bir sistem kurduk. Sıfırdan başladık, 15 sene içinde 5 modelimiz olacak. Türkiye’deki hedef kitlemiz bizden samimi ve yenilikçi bir marka bekliyor. Yalın, prestijli, teknolojik ve yenilikçi, kültürümüzden ilham almış öğeleri oluşturduk. Kendi segmentinde en uzun aks mesafesi olan bir otomobil. Yerli otomobilde bizim geliştirdiğimiz özgün bir teknoloji kullandık.

2011’DE DOĞDU, 2017’DE HIZLANDI

2011’den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017’de hız kazandı. Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’le imzalandı.

Projedeki ‘5 babayiğit’in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. 31 Mayıs 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19’ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO’luğuna Haziran 2018’de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

DÜŞÜK TOPLAM

Sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.

KOKPİT EKRANLARI VESTEL’DEN

Yerli otomobil için start verildiği andan itibaren çalışmalar yürüten Vestel, yürüttüğü mühendisliği araç içinde sergiledi. Vestel yerli otomobilin içinde 4 adet dijital araç gösterge ekranlarını tasarladı, üretti ve otomobile entegrasyonunu sağladı. Yerli araçtaki ekranların tasarımını, yazılımını, elektronik kartı ve aracın içine yerleştirilmesi Vestel mühendisleri tarafından yapıldı.

TASARIM MURAT GÜNAK İMZALI

TOGG’nun ilk kez örtüsü kalkan otomobilinin tasarımının uygulatılıp, prototipin üretirildiği Pininfarina şirketi daha önce açıklansa da, otomobildeki imza dünyaca ünlü Türk tasarımcı Murat Günak’a ait. Daha önce Mercedes, Peugeot ve VW Grubu’nun tasarım başkanlığını yapan Günak, şu anda ortağı da olduğu Mio markasının da tasarımlarını yapıyor. Bügün örtüsü kalkan yerli SUV, tasarım açısından global pazarlarda çok beğenilecek ayrıntılar içeriyor.

AYNALARDA KAMERA BULUNUYOR...

Kapı kolları ise dokunmatik. Aynalardaki kamera sistemini ilk kez AKŞAM Türkiye’ye duyurmuştu.

Araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ ETME İMKANI

Aracın şarjı 30 dakikadan kısa sürede tamamlanıyor. Otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip. Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi bulunuyor.

Geniş kapsamlı altyapı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj imkanı mevcut. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı imkanlarla kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla yönetebilecek.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

200 beygir gücüne sahip araç 0’dan 100’e 7.6 saniyede, 400 beygir güce sahip versiyon da 4.8 saniyede ulaşıyor.

Yerli otomobil sürekli merkeze bağlı olacağından, bazı güncellemeler sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde gerçekleşecek.

Bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında sistem doğrudan bakım noktasıyla iletişime geçecek.

Otonom sürüş teknolojisi sayesinde araç, trafik sıkıştığı zaman kendiliğinden durup kalkabilecek.

2022’de tüm Türkiye’de şarj altyapısı hazır olacak.

KULLANILAN HER ŞEY PATENTLİ

Türkiye’nin otomobilinde kullanılan tüm cihaz, ekran, donanım ve aksamlar tümüyle TOGG mühendisleri tarafından geliştirilip, hepsinin patentleri tescil edildi. Seri üretim başladığı zaman büyük bir avantaj sağlayacak patentler, global pazarlarda da otomobilin önemli artılarından olacak.

59 YIL SONRA BÜYÜK SÜRPRİZ

Türkiye’nin 59 yıl önce ürettiği ilk otomobil olan ‘Devrim’, Eskişehir’den Gebze’ye getirilerek, yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı Bilişim Vadisi’nde sergilendi. Ordunun binek araç ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen ‘Devrim’den sadece 4 adet üretildi.

BENZİN YOLDA BIRAKTI

29 Ekim 1961’de TBMM’ye getirilen Devrim, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’i Anıtkabir’e götürdü ve Hipodrom’daki resmi geçide katıldı. Ancak benzini bitince yolda kalması üzerine, dönemin yönetimi tarafından proje rafa kalktı. “Siyah”, “Beyaz”, “Mavi Boncuk” ve “Gecekondu” isimleri verilen 4 Devrim’den sadece biri çalışır durumda. Araç, Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ bahçesinde müzeye dönüştürülen mekanda muhafaza ediliyor.

‘DEVRİM’E SAYGI PAYLAŞIMI

TOGG’un resmi Twitter sayfasından, 58 yıl önce Türkiye’nin otomobil hayalinin yarım kaldığı “Devrim” aracının fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, “Devrim mühendislerine saygıyla…” ifadesi kullanılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

22 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA BURSA’DA ÜRETİLECEK

1- GEMLİK’TE TSK ARAZİSİNE YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa Gemlik’teki TSK arazisinde kurulacak.

2- YATIRIM 13 YIL SÜRECEK

Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olacak.

3- 22 MİLYAR LİRA BEDELLİ

Komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira.

4- 4323 KİŞİYE İSTİHDAM

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Tesiste 300’ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek.

5- VERGİDE, KDV’DE İSTİSNA

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi olacak.

6- 30 BİN OTOLUK ALIM GARANTİSİ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.

HOLOGRAFİK ASİSTAN

Dünyada ilk kez kullanılacak Holografik Asistan teknolojisiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün gözbebeğine ışınlar yoluyla doğrudan iletilecek.

Araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme kullanılacak.

Türkiye’nin otomobili internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı altyapılarla iletişimde olacak.

5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek.

Düşük sahip olma maliyeti, sessiz, keyifli ve sıfır emisyonlu sürüş önemli avantajlar olarak öne çıkıyor.

60 YILLIK RÜYAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Başkan Erdoğan, “Türkiye 60 yıldır yerli otomobil hayalinin peşinde koştu. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Türkiye’nin yerli otomobilinin tanıtıldığı Yeniliğe Yolculuk Buluşması’nda konuştu. Yerli otomobil fabrikasının Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde açılacağını belirten Erdoğan, “Silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. 1 milyon metrekaresini yerli otomobilin yapılacağı fabrika için tahsis edeceğiz” diyerek şunları söyledi: “Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz. Amacımız tasarımcılarımızın emekleriyle yoğurulan, tüm hakları bize ait olan bir otomobile sahip olmaktı. Bu iş için mühendislerimiz gecesini gündüzüne kattı. Bunların bir kısmı da yurtdışındaki prestijli işlerini bırakıp, vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi."

ERBAKAN HOCA'YI ANDI

“Daha önceki uçak, silah, motor projelerinin sürdürülmesi halinde de bugün bambaşka bir yerde bulunacaktık. Gümüş Motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hâlâ motorumuzu kendimiz üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyoruz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.”

Yerli otomobil için 2021'de Bursa Gemlik'te fabrika kurulumu tamamlanacak, 2022'de seri üretime geçilecek.

İLK SİPARİŞİ ERDOĞAN VERDİ

Başkan Erdoğan, "Bu otomobilin satışa sunulacağı 2022 öncesi milletimiz için ön sipariş süreci başlatılabilir. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum” dedi.

BAŞKAN DİREKSİYON BAŞINDA

Başkan Erdoğan yerli otomobilin SUV modeliyle test sürüşü gerçekleştirdi.

SIRA YENİ BABAYİĞİTLERDE

"Ürettiğimiz yüksek teknolojili savunma sanayi ürünleri sayesinde, güçlü ve rakipsiz bir küresel oyuncu olma yönünde ilerliyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Milli SİHA, milli İHA, milli helikopter, gemi, tüfek, eğitim uçağı, elektro-optik sistem, mühimmat gibi ürünler, Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi ve kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından da son derece önemlidir. Şimdi sıra, bu ürünleri sivil teknolojilere uyarlamak. Bunun için tüm sektör temsilcilerimizin, buradaki babayiğitlerimizin yaptığı gibi, ellerini taşın altına koyması gerekiyor.”

'MADE IN TURKEY'İ ERDOĞAN DÜZELTTİRDİ

Başkan Erdoğan barkovizyondaki ‘MADE IN TURKEY’ yazısını ‘MADE IN TÜRKİYE’ olarak değiştirtti.

Nişantaşı Üniversitesi rektörlüğü ile Devlet Malzeme Ofisi otomobil için ön sipariş verdi.

Tanıtım esnasında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Yeni Lige yolculuğum başladı… Teşekkürler Türkiyem” ifadesine yer verildi.

Türkiye’nin otomobili, Twitter’da da dünya çapında “trend topic” oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer aldı, 100 binden fazla tweet atıldı.

Başkan Erdoğan, Twitter’dan “Türkiye’nin Otomobili”nin hayırlı olmasını dileyerek, “Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur” mesajını paylaştı.

ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN

Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili de şunları söyledi: “2 bin 324 lira olarak açıklanan 2020 asgari ücret rakamının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz.”

YENİ FIRSATLARI YAKALAMA HAMLESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bugün Türk müteşebbislerin başarı hikayelerine göğsümüz kabararak şahitlik ediyoruz. Yıllarca bu millete “yapamazsınız, başaramazsınız “diyenlere inat en iyisini biz yaparız dediğimiz günlere geldik. Şimdi de Türkiye’nin Otomobili'ni dünyaya tanıtıyorlar. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur 82 milyon vatandaşımızın gururudur. Bu proje, Türkiye’nin yeni fırsatları yakalama hamlesidir.”

BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Bize hep 'Türkler ortaklık kuramaz' dendi. Fakat farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladık. Dünyanın en başarılı Türk üreticilerinden Gürcan Karakaş’ı Almanya’dan aldık getirdik. Yanında da dünyanın dört bir yanından Türk'ü, Alman'ı, ABD'lisi, Asyalı'sı yüzlerce beyni bilişim vadisinde topladık. Beyin göçünü tersine çevirdik.”

Başkan Erdoğan Gebze'deki tanıtımın ardından Hereke'de halı fabrikasını ziyaret etti, halı dokuyan kadınlarla sohbet etti.