2025'te 20 milyon kişi  500 bin aracı paylaşacak

Sümer DEMİRCİLER

Büyüyen şehirler, değişen ihtiyaçlarla birlikte her sektörde devrim niteliğinde yeni uygulamalar getiriyor. Otomotiv de bunlar arasında yenilikçi teknolojileri ve dinamikliğiyle üst sıralarda yer alıyor. Otomobilde satın almak yerine “gerektiği zaman gerektiği kadar kiralamak” her geçen gün yaygınlaşıyor. Paylaşım ekonomisinin yakın gelecekte daha da artacağını vurgulayan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “yeni trendler sektörü de şekillendiriyor” açıklaması yaptı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici

Y KUŞAĞI SATIN ALMIYOR

Ekici, “Genelleme yaparsak, araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor. Avrupa ve Amerika’da ‘Y’ nesli bir süredir araç sahipliği yerine kiralama sistemini tercih ediyor. ‘Araç paylaşım modelleri’ de tam bu ihtiyaçtan hareketle araç sahipliği yerine alternatif bir ulaşım çözümü olarak ortaya çıkıyor. Örneklerine giderek daha sık rastlamaya başladığımız saatlik kiralama hizmeti, Türkiye’de Zipcar, YoYo, Garenta Moov gibi markalar ile kısa dönem kiralama hizmetleri arasında bir seçenek olarak yer almaya başladı” dedi.

5 KAT ARTIYOR

Müşteri tarafında paylaşım ekonomisinin büyümesini destekleyen ana unsurun “tasarruf” olduğunu vurgulayan Ekici, “Araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Globalde 2015’te 4,8 milyon üye, 102 bin araç olan araç paylaşım pazarı, 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor” dedi.

BİZDE DE GELİŞECEK

Türkiye’de paylaşım ekonomisinin bilinirliğinin daha yavaş arttığını aktaran Ekici, kongre ve spor ile ilgili organizasyonların daha sık düzenlenmesi, günlük araç kiralamayı mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi” açıklaması yaptı.

KİRALAMADA BAYRAM DOPİNGİ

Türkiye’de bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının; turizm sektörüne olduğu gibi araç kiralama sektörüne de ciddi bir hareketlilik kattığını vurgulayan Ekici, “Mutlaka kurumsal firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi, kiralama sürecinde ve sonrasında tüketicilerin sağlıklı hizmet almasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

MEB’İN KARARI SEVİNDİRİCİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini sektörümüz açısından da olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasını yapan Ekici, “Kasım ve nisan aylarında yapılacak olan ilave ara tatillerin, günlük araç kiralama sektörüne canlılık katacağını söyleyebilirim" diye konuştu.