2022'ye kadar her hafta planlandı 

SÜMER DEMİRCİLER

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’ ödül töreninde katılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su M. Gürcan Karakaş, önemli açıklamalar yaptı. Karakaş “Küresel rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş 3’e hazır, bağlantı ve internete uyumluluk olarak başından itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak” dedi.

EKOSİSTEM KURULUYOR

TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, bir ekosistem oluşturacaklarını kaydeden Karakaş, “Sinerji yaratacak şirketler bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C sınıfı SUV araçla pazara giriyoruz. İki-üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu projenin hesabı, kitabı aslında 15 sene. 2022 yılına kadar piyasaya çıkana kadar, her hafta her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz” açıklaması yaptı.

BiN ÖZELLiK BELiRLENDi

Karakaş, “Gelecekte ev, işyerinden sonra otomobilin kendisi teknolojiyle bir yaşam alanına dönüşecek. Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümü bu anlamda önemli bir fırsat yaratıyor. Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin 1.000’e yakın özelliğini bugünden belirledik” dedi.

10 YILDA 300 MİLYAR DOLAR

Dünyada 29 OEM firmasının mobilite ekosistemine 10 yılda 300 milyar dolar yatırım planladığını belirten Karakaş “Sadece Çin 136 milyar dolar yatırım yapacak. 2022 yılına kadar da 60 yeni model elektrikli araç piyasaya girecek. Çin’de 500 start up şirketi var. 1 milyar dolardan 5 milyar dolara kadar paraları var ve dörtte üçü sadece mobilite sistemiyle ilgileniyorlar” diye konuştu.