'2020 yükseliş yılı olacak'

SÜMER DEMİRCİLER

BMW’nin en çok satan modeli 3 Serisi tümüyle yenilendikten sonra ülkemiz pazarındaki yerini de aldı. 7. nesil 3 Serisi’nin bugüne kadar üretilmiş en teknolojik model olduğunun altını çizen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Tüm dünyada BMW satışlarının yüzde 25’ini BMW 3 Serisi oluşturuyor. Eylül ayından itibaren satışına başladığımız BMW 3 Serisi ülkemizde de yine büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çok kısa bir sürede yüksek bir talep gördü. Bu yıl temmuz ayından bu yana 750 adetlik satış gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar toplamda 2000 adet yeni BMW 3 Serisi satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yılı toplamda 8.500 adet satışla kapatırız” diye konuştu.

337 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye’de 320i versiyonu, 337 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 3 Serisi, sürücü odaklı yeni teknolojileri ve markanın yeni tasarım diliyle dikkat çekiyor. 1.6 litre hacminde ve 170 beygir gücündeki motor, 100 km’de 6 litrelik ortalama yakıt tüketimi ve 7,7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ile performans ile ekonomiyi bir arada sunuyor. Otomobilde 8 ileri kademeli tam otomatik şanzıman görev yapıyor.

ERTELENEN TALEP ARTIYOR

Pazardaki talebin yükselmeye başladığının altını çizen Hakan Tiftik, “İlk defa bu eylül ayında geçen yılın eylül ayından daha fazla satış yapıldı. Ben ağustosun ikinci yarısı yani bayram tatilinden sonra bir hareketlenme gördüm pazarda. Çünkü 15 aydır ötelenen bir talep vardı. Kurların biraz daha stabilize olması ve faizlerin düşmesi burada etkili oldu. Faizlerin düşmesi çok önemli çünkü tüketici yatırım yapmak yerine kazancını faize yatırmayı tercih ediyordu. Uzun bir zamandır piyasaya gelmeyen tüketicinin yavaş yayaş hareketlendiğini gördük” diye konuştu.

440 BİN PAZAR HEDEFİ

Tiftik, “Sadece binek otomobil özelinde 300 bin civarında bekliyorduk, bugün ise 330 bin olabileceğini düşünüyorum. Yani bu da hafif ticari ile 440 bin anlamına geliyor. Faizlerdeki düşüş ve kurdaki stabil durum devam ederse hatta bu rakamın bir tık üstüne bile çıkabilir. Yani şu anda pazarda bir iyimserlik var. Ben 2020’nin de büyüme yılı olacağını düşünüyorum. 2017 rakamlarıysa 2021’de yakalanabilir” açıklaması yaptı.

MÜŞTERİ ODAKLI MARKA

Satış adetleri kadar müşteri memnuniyetinin de önemi olduğunu vurgulayan Tiftik, “ Şirket olarak ürün odaklılığından müşteri odaklılığına doğru geçen önemli bir yolculuğumuz var. 1.5 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu yolculuğumuz devam ediyor. Bunun için birçok dijital alt yapıyı hayata geçirdik. Adetler değişebilir ancak önemli olan gerçekten müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı. Müşterinin aracı aldıktan sonraki o ilk 3 yılı nasıl geçirdiği, ne derece memnun kaldığı çok önemli” dedi.