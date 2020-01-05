2019'da 479 bin adet araç satıldı, toparlanma başladı

SÜMER DEMİRCİLER

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği Gladyatörler ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusunda 22 dalda kazananlar ödüllerini aldı. Törende yaptığı konuşmada yıllar sonra Türkiye’nin otomobilinin tanıtılmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan ODD’nin eski kurucu başkanlarından Yüksel Mermer, “Geçtiğimiz hafta tanıtılan Türkiye’nin Otomobili hepimizi heyecanlandırdı. Otomobilin üreticisi şirket TOGG’nu derneğimiz çatısı altında ve bu organizasyonda görmeyi arzu ediyoruz” dedi.

SATIŞ ADETLERİ AÇIKLANDI

Her yıl olduğu gibi yılın toplam satış adetleri de törende açıklandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 22.85 azalarak 479.060 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında 620.937 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

YÜZDE 20 DARALMA VAR

Otomobil satışları, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 20,37 oranında azalarak 387.256 adet oldu. Geçen yıl 486.321 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 31.8 oranında azalarak 91.804 adet oldu. 2018 yılında 134.616 adet satış gerçekleşmişti.

Türkiye’nin Otomobili’ni davet ettiler

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, TOGG’a davetin yapıldığını belirterek, “Resmi prosedürlerin yerine getirilmesi bekleniyor. İlerleyen süreçte ODD çatısı altında Türkiye’nin otomobili temsil edilecek” açıklaması yaptı. Pazarın toparlanma sürecine girdiğini vurgulayan Bilaloğlu, “2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 için öngörülen yüzde 5’lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin gelişmesi için fayda sağlayacağına inandığımız tedbirleri yetkililerle paylaştık” dedi.

22 DALDA ÖLDÜL VERİLDİ

Gelenekselleşen ODD Gladyatörler Ödülünde 22 ödül verildi.

? En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari: SSangyong

? En Hızlı Büyüyen Oto Markası: Lamborghini

? En Çok Satan Hafif Ticari: Ford Transit

? En Çok Satılan Oto Modeli: Egea

? En Çok Satan Hafif Ticari Markası: Ford

? En Çok Satan Oto Markası: Renault

? En Çok Satan Oto /Hafif Ticari Markası: Fiat.

FIAT İLK SIRADA Sıra Marka Adet 1 FIAT 76.251 2 RENAULT 64.977 3 VW 48.469 4 FORD 47.107 5 PEUGEOT 28.861 6 TOYOTA 24.301 7 HYUNDAI 23.900 8 HONDA 20.354 9 DACIA 20.006 10 OPEL 18.059

PREMİUM LİG KIZIŞTI Sıra Makra Adet 1 MERCEDES 14.936 2 AUDI 10.024 3 BMW 9.583 4 VOLVO 4.155









