2019'da 479 bin adet araç satıldı, toparlanma başladı
ODD’nin ‘Gladyatörler Ödül Töreni’nde Türkiye’nin Otomobili’ne üyelik için çağrı yapıldı. 2019 yılının 479 bin adet satışla kapatıldığı açıklanırken, ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv pazarında toparlanma sürecinin başladığına dikkat çekti.
SÜMER DEMİRCİLER
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği Gladyatörler ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusunda 22 dalda kazananlar ödüllerini aldı. Törende yaptığı konuşmada yıllar sonra Türkiye’nin otomobilinin tanıtılmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan ODD’nin eski kurucu başkanlarından Yüksel Mermer, “Geçtiğimiz hafta tanıtılan Türkiye’nin Otomobili hepimizi heyecanlandırdı. Otomobilin üreticisi şirket TOGG’nu derneğimiz çatısı altında ve bu organizasyonda görmeyi arzu ediyoruz” dedi.
SATIŞ ADETLERİ AÇIKLANDI
Her yıl olduğu gibi yılın toplam satış adetleri de törende açıklandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 22.85 azalarak 479.060 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında 620.937 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
YÜZDE 20 DARALMA VAR
Otomobil satışları, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 20,37 oranında azalarak 387.256 adet oldu. Geçen yıl 486.321 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 31.8 oranında azalarak 91.804 adet oldu. 2018 yılında 134.616 adet satış gerçekleşmişti.
Türkiye’nin Otomobili’ni davet ettiler
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, TOGG’a davetin yapıldığını belirterek, “Resmi prosedürlerin yerine getirilmesi bekleniyor. İlerleyen süreçte ODD çatısı altında Türkiye’nin otomobili temsil edilecek” açıklaması yaptı. Pazarın toparlanma sürecine girdiğini vurgulayan Bilaloğlu, “2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 için öngörülen yüzde 5’lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin gelişmesi için fayda sağlayacağına inandığımız tedbirleri yetkililerle paylaştık” dedi.
22 DALDA ÖLDÜL VERİLDİ
Gelenekselleşen ODD Gladyatörler Ödülünde 22 ödül verildi.
? En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari: SSangyong
? En Hızlı Büyüyen Oto Markası: Lamborghini
? En Çok Satan Hafif Ticari: Ford Transit
? En Çok Satılan Oto Modeli: Egea
? En Çok Satan Hafif Ticari Markası: Ford
? En Çok Satan Oto Markası: Renault
? En Çok Satan Oto /Hafif Ticari Markası: Fiat.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1
|FIAT
|76.251
|2
|RENAULT
|64.977
|3
|VW
|48.469
|4
|FORD
|47.107
|5
|PEUGEOT
|28.861
|6
|TOYOTA
|24.301
|7
|HYUNDAI
|23.900
|8
|HONDA
|20.354
|9
|DACIA
|20.006
|10
|OPEL
|18.059
|Sıra
|Makra
|Adet
|1
|MERCEDES
|14.936
|2
|AUDI
|10.024
|3
|BMW
|9.583
|4
|VOLVO
|4.155