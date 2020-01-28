'150 yıllık dinozorları rakip görmüyoruz'

Sümer DEMİRCİLER

İlk tanıtımın üzerinden henüz 1 ay geçmesine rağmen, kamuoyunun gündemine oturup, büyük ilgi çeken Türkiye’nin Otomobili projesinde ayrıntılar gün ışığına çıkıyor. Belirlemiş oldukları zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini söyleyen TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş kısa vadedeki hedeflerini de ilk kez açıkladı. Rakip olarak 100-150 yılık klasik otomobil üreticilerini görmediklerinin altını çizen Karakaş, “Oyunun kuralları değişiyor. Müşteri beklentileri değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor. Doğru zamanda yola çıktık. Daha çevik olan, daha yaratıcı, işbirliğine açık kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Kartlar yeniden dağıtılacak” açıklaması yaptı.

MARKA YIL ORTASINDA

Otomobilin markası için çalışmalara devam ettiklerini belirten “Olabilecek en doğru markayı belirlemek için çalışıyoruz. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismin sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdik. Markamızın ismini bu yıl sonbaharda duyuracağız” ifadelerini kullandı.

GÖNLÜM LAS VEGAS’TA

Ön gösterim araçlarının İspanya Barselona'da Mobile World Congress'te (MWC) ilk kez uluslar arası arenada sergileneceğini açıklayan CEO, “Satışa sunulacak araçları dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Las Vegas CES’te sergilemeyi çok istiyorum. 2022’de CES’te olabiliriz” dedi.

İNTERNETTEN SATIŞ YAPACAK

Otomobilin satış fiyatı için konuşmak için çok erken olduğunu vurgulayan CEO Karakaş, “Satış, dağıtım hatlarında yeni yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Online çok yoğun olarak kullanacağımız kanal olacak. Fiyatımız son derece rekabetçi olacak. İçten yanmalı motora sahip rakiplerden önemli bir pay alacağız” açıklaması yaptı.

10 YILDA 1 MİLYON ÜRETİM

Gemlik’te 1 milyon metrekare arazi üzerindeki fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başlandığın açıklayan Karakaş, “Mayısta temeli atacağız. İnşaatın 12 ay içinde bitirilip, 6-8 ay sonra da 2022'de üretim başlayacak. 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık 175 bin adetlik kapasiteye ulaşacak fabrikamızda, 2032'ye kadar 1 milyon aracımız bantlardan çıkacak” dedi.

FABRİKANIN ÖZEL PİSTİ VAR

Kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çeken Karakaş, “Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz. Arazi üzerindeki askeri havaalanını da modifiye edip test pisti olarak kullanacağız” açıklaması yaptı.

ŞARJ ALTYAPISI 2022’DE

Şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’i yakından incelediklerini anlatan Gürcan Karakaş, şunları söyledi: “Bu bağlamda biz de bir sistem geliştirip, paylaştık. Burada önemli olan başkalarının bu konuda yaptığı hataları tekrar etmemek. Şarj altyapısı 2022’de hazır olacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar 2030'da yüzde 50’nin altına inecek” açıklaması yaptı.

EN YENİ BATARYA SİSTEMİ

Tüm modellerde batarya dahil en yeni teknolojileri kullanacaklarının altını çizen Karakaş, “Şu anda 6 farklık şirketle ön anlaşma imzaladık. Batarya hücrelerinin tüm global üreticiler gibi bir kimya şirketinden alıp, paketleme ve adaptasyonları kendimiz yapacağız. Orta vadede bu teknolojiyi nasıl getiririz diye planlarımızı yapıyoruz” dedi.

YERLİLİKTE REKOR KIRACAK

Üretimde elden geldiği ve tedarikçiler elverdiği ölçüde yerli parça kullanmaya çalıştıklarını belirten Karakaş, “Şu anda klasik binek otomobillerde yerlilik oranı yüzde 19-63 arasında değişiyor. Biz ilk modelimizi satışa sunduğumuzda yerli parça oranının yüzde 68 ile rekor hedefliyoruz.15 yıl içinde GSMH’ya 50 milyar euro, cari açığa 7 milyar euro olumlu katkı olacak" dedi.

AVRUPA’DAN BAYİLİK TALEBİ

Modellerin ihracatına 2024’ten itibaren başlanacağının altını çizen Karakaş, “Öncelikle ihracat hedefimiz Avrupa pazarları. Çarpışma testlerinden 5 yıldız hedefliyoruz. Şu anda bayilik için Avrupa’dan talepler geliyor ancak değerlendirmek için daha erken” diye konuştu.

Doğuştan ve yüzde 100 elektrikli ön gösterim otomobilleri detaylı inceledik.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

• Sınıfının en uzun aks mesafesi ve yükseklik

• En geniş iç hacim (1680 mm)

9 En yüksek performans (200-400 beygir iki motor)

• En uygun toplam sahip olma maliyeti

• 300 ve 500 km menzil

• 30 dakikada hızlı şarj

• 4.8 sn’de 0-100 km/s hızlanma (7.6, 200 beygir)

• Lityum-iyon bataryada 8 yıl üretici garantisi

• Toplam 7 havayastığı

• 2X2 ve 4x4 isteğe bağlı sunulan çekiş sistemi