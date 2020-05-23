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  3. 102 yıllık ABD devini korona vurdu: Konkordato ilan etti
23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:25 | Son Güncelleme:

102 yıllık ABD devini korona vurdu: Konkordato ilan etti

102 yıllık ABD devini korona vurdu: Konkordato ilan etti

ABD'li araç kiralama şirketi Hertz'in kendi ülkesinde konkordato başvurusu yaptığı açıklandı. 102 yıllık şirketten yapılan açıklamada, Hertz'in Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerdeki operasyonlarının ABD'de yapılan başvurunun dışında tutulduğu belirtildi.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkisini en çok gösterdiği sektörlerden biri olan otomotivin yanı sıra, operasyonel kiralama sektörü de salgından büyük yara aldı.

Dünyanın çok büyük kısmında uygulanan seyahat yasakları, farklı ülkelerdeki karantina ve sokağa çıkma yasakları hem günlük hem de uzun dönem kiralamaları önemli ölçüde aşağı çekti.

Reuters'in haberine göre,gelinen noktada, sektörün önemli oyuncularından biri olan Hertz'in ABD'de konkordato başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

102 yıllık şirketten yapılan açıklamada, Hertz'in Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerdeki operasyonlarının ABD'de yapılan başvurunun dışında tutulduğu belirtildi.

Hertz'in ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayamadığı ve gelirinin büyük kısmını oluşturan havalimanı kiralamalarını da yapamadığı gerekçesi ile söz konusu başvuruyu yaptığı öğrenildi.

Dünya çapında 38 bin çalışanı bulunan şirketin, 2019 sonunda toplam 19 milyar dolar borcu bulunuyordu.

1918 yılında Walter Jacobs tarafından temelleri atılan Hertz, o dönem Ford Model T araçları müşterilerine geçici olarak kullandırarak kiralama sektörünün önünü açmıştı.


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