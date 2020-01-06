100 yeni model pazarı ateşleyecek

SÜMER DEMİRCİLER

Geride bıraktığımız 2019, otomobil tarihine 479.069 adetle düşük satışlı bir yıl olarak geçti. Sektörün 2020 için genel olarak beklentileri daha yüksek. 550-600 bin adetlik satışların konuşulduğu 2020’de bu olumlu tabloda birbiri ardına satışa sunulacak yeni modeller kilit rol oynayacak. Yılın ilk aylarından itibaren, yılsonuna kadar devam edecek model atağında, farklı marka ve sınıflardan, motor ve donanımına göre 100’den fazla yeni modelin satışa sunulması bekleniyor.

5 YILDIZLI GÜVENLİK

Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldıza sahip beşinci nesil Clio’da 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullandığı güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekecek. Clio ile aynı platformu paylaşan SUV Captur da2020 ilk yarı içinde Türkiye pazarındaki yerini alacak.

Yeni VW Golf, ülkemize üçüncü çeyrekten itibaren 3 silindirli 110 beygirlik TSI ve 150 beygirlik mild hibrit (eTSI) motorlarla gelecek. Dizel motorun bulunmayacağı modelde DSG şanzıman isteğe bağlı alınabilecek. Dördüncü nesil Octavia, 2020’nin son çeyreğinden itibaren Türkiye pazarındaki yerini alacak. Otomobilde TDI dizel ve TSI benzinli motorlar kullanacak.

İKİNCİ YARI HIZLANIYOR

Skoda, ayrıca şarjlı hibrit ve yarı hibrit teknolojisini de sunmaya başlayacak. Toyota’nın yenilenen başarılı modeli yeni Yaris yıl ortasında ülkemize gelecek. Model, hibrit versiyonun yanı sıra üç silindirli 1.5 litre ve 1.0 litre benzinli versiyonlarıyla da satışa sunulacak. Ford’un soporcusu Puma’nın 2020 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

BURSALI CLIO GÜN SAYIYOR

Otomobilde yılın en büyük yeniliği hiç kuşkusuz Bursalı Renault Clio’nun ay sonunda başlayacak satışı olacak. Sınıfının lideri modelde beş benzinli ve iki dizel olmak üzere, güçleri 65-130 beygir arasında değişen geniş motor seçeneği bulunacak. Yüksek donanım seviyesi ve 9,3 inçlik ekrana sahip olan modelin hibrit versiyonu daha sonra aileye katılacak.

PEUGEOT 2008 EVRİM GEÇİRDİ

Şubat ayıyla birlikte Türkiye’ye gelecek küçük SUV Peugeot 2008, markanın SUV’da yakaladığı liderlikte önemli bir rol oynayacak. 2008’de 3 silindirli, 1.2 lt hacimli benzinli motorun 130 ve 155 beygirlik iki ayrı versiyonu kullanılıyor. Dizel seçeneklerini 4 silindirli, 1.5 lt 100 ve 130 beygirlik BlueHDI motorlar oluşturacak. Yeni 2008’de EAT8 tam otomatik şanzıman da alınabilecek.

ELEKTRİKLİ LEAF DE GELİYOR

2020 içinde Türkiye’de sınıfında önemli bir paya sahip ve tümüyle yenilenen Nissan Juke, yıl ortasında satışa sunulacak. Markanın bir başka sürpriziyse yüzde 100 elektrikli model LEAF, son çeyrekten itibaren ilkkez Türkiye’de satılacak.



LÜKSLER DE BOŞ DURMUYOR

Yıl içinde lüks sınıfta da önemli modeller tüketicilerle buluşacak. Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk 7 koltuklu SUV modeli GLB 2020’de Türkiye’de satışa sunulacak. Marka ayrıca tamamen elektrikli SUV modeli EQC ile tüketicileri tanıştıracak. BMW 2 Serisi Gran Coupé mart ayında, 4 Serisi Coupé üçüncü çeyrekte satışa sunulacak. Ön siparişlerin başladığı MINI Electric, nisan sonu itibariyle gelecek. MINI Cabrio Sidewalk nisan, MINI Countryman ağustos, Range Rover Evoque ilk çeyrek ve merakla beklenen Defender ikinci yarı Türkiye’de olacak.

2020’YE DAMGA VURACAK EN ÖNEMLİ YENİLİKLER

- Renault Clio - Renault Captur - Peugeot 2008 - Peugeot 208 - Nissan Juke, Nissan LEAF - BMW 2 Serisi Gran Coupé - BMW - 4 Serisi Coupé - MINI Electric - MINI Cabrio Sidewalk - MINI Countryman - Range Rover Evoque - Defender - VW Golf - Skoda Octavia - Toyota Yaris - Ford Puma - Porsche Taycan - Hyundai i10 - Opel Corsa - Mercedes GLB - Mercedes EQC - Mercedes Vito.