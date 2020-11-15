Günlük burç yorumları internette neden aranır? Yükselen ve ay burcu niçin önemlidir?

Yükselen burcunuzun yanında günlük burç yorumları internette aranan başlıklardan biridir. Burç yorumları üzerine verilmeye başlanan online hizmetten herkes yararlanabilir. İstedikleri her zaman da burç yorumları hakkında bilgilere ulaşabilirler. Gündelik hayatta pek çok kişinin merak ettiği bazı bilgiler vardır. Bunlardan biri de burç yorumlarıdır. Burçlar herkesin doğum tarihiyle eşleştirilen günlerdir. Burç yorumları sayfaları üzerinden kendi doğum tarihlerine bakarak kişiler hangi burca ait olduğunu görebilirler. Günümüzde burç yorumlarına dikkat eden ve de bu tür haber içerikli yazıları okuyan çok sayıda kişi vardır. Yeni yılın başlayacak olmasından sonra da artık bir yıllık yapılacak olan burç yorumları vardır. Burç yorumlarının yapılması beklenen bu yıllık yorumlar pek çok televizyon kanalında yer almaktadır.



YÜKSELEN BURÇ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yükselen burcunuz, yani astrolojik haritanızda 1. ev hayata bakış açınızı, tutumunuzu, kısaca kişiliğinizin önemli yönlerini açıkladığı için, günlük, aylık hatta yıllık tüm değerlendirmeler de bu burca göre yapılır. Değerlendirmeler, öngörümler, gökyüzünde hareket halindeki gezegenlerin hangi burçlarda/evlerde ilerlediği, diğer bir deyişle transitler üzerinden yapılır. Bu yüzden, doğduğunuz burçtan çok yükselen burcunuzun değerlendirmelerini okumanız doğru olacaktır. Örnek olarak, burcunuz ne olursa olsun, yükselen burcunuz Yay ise, bu dönemde Yay burcunda ilerlemeye başlayan Satürn yükselen burcunuza geldiği için, bu dönemde kişiliğiniz, hayata bakış açınız ve sağlığınız, bedeniniz üzerinde daha etkin olacaktır. Doğum burcunuz ne olursa olsun, yükseleni Yay olanlar bu transitin getirdiği temaları hayatlarında daha belirgin bir biçimde görürler.



Benzer şekilde, gezegenlerin diğer burçlardaki/evlerdeki transitleri de diğer hayat alanlarınızı aydınlatır ve şekillendirirler. Yine yükselen Yay örneğinden hareket edersek, bu yıl 11 Ağustos tarihine kadar Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter, yükselen Yay’a göre 9. evde olduğu için (Yay’dan Aslan’a kadar sayarsanız 9 burç olduğunu görürsünüz) bu dönemde uzaklarla ilgili konularda, yabancılarla ilişkilerde, yolculuk, yüksek eğitim ve kendini geliştirme yönünde fırsatlara, genişleme olanaklara işaret ediyor. 11 Ağustos sonrasında ise yükselen Yay’a göre 10. eviniz olan Başak burcuna ilerleyeceği için kariyer, statü ve iş hayatına ait konuları hareketlendirecek.

Televizyon programlarında yer almaya başlayan bu burç yorumlarını dinleyerek de kişiler kendi burç yorumun bir yıllık bildirimini alabilirler. Burç yorumları üzerine yapılan konuşmacılara astrolog denir. Astrologlar gerçek anlamda burçların durumları hakkında yorum yapabilmeleri için öncelikle bu bilgileri edinmeleri gerekir. Bilinen burçların yorumlanabilmesi için kişilerin yapmaları gereken şey uzayda bulunan gök cisimlerinin hareketleridir. Bu gökyüzünde meydana gelen hareketliliğin sebebi güneş etrafında tüm cisimlerin dönmesidir.

Hareket halinde olan bu gök cisimlerinin her biri bir burçla eşleştirilmektedir. Bu eşleşme sonucunda da burçların bir taşı oluşur. Bu şekilde burçlar yorumlanır. Daha önceki zamanlarda yapılan bazı astronomik araştırmalar sonucunda burçların varlığı teorisi ortaya çıkmıştır. Böylece burç yorumları inanışı da meydana gelmiştir. Burçlar da bu nedenle herkese özel ayrılır.



Herkesin sahip olduğu burçların farklı farklı yorumları da vardır. Bu farklılık sonucunda karakteristik özelliklerimiz ortaya çıkar. Bu kişisel özelliklerimizden sonra da burç uyumları ile insan ilişkileri bağdaştırılır. İşte bu nedenle günümüzde pek çok kişi burç yorumlarını dikkate alır. Aynı zamanda bir de doğduğumuz saate göre belirlenen yükselen burçlar vardır. Yükselen burçlar kişinin doğum saati ile belirlenir. Bunun hesaplanması içinde internete ihtiyaç duyulur. İnternet üzerinden bu hesaplama kolay bir şekilde yapılabilirler. Eğer aşağıda bulunan tablodan doğum tarihinizin aralığını bulursanız da burcunuzun ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

22 Ocak -19 Şubat arası = Kova Burcu

20 Şubat – 20 Mart arası = Balık Burcu

21 Mart – 20 Nisan arası = Koç Burcu

21 Nisan – 21 Mayıs arası = Boğa Burcu

22 Mayıs – 22 Haziran arası = İkizler Burcu

23 Haziran – 22 Temmuz arası =Yengeç Burcu

23 Temmuz – 22 Ağustos arası =Aslan Burcu

23 Ağustos – 22 Eylül arası = Başak Burcu

23 Eylül – 22 Ekim arası = Terazi Burcu

23 Ekim – 21 Kasım arası = Akrep Burcu

22 Kasım – 21 Aralık arası =Yay Burcu

22 Aralık – 21 Ocak arası = Oğlak Burcu