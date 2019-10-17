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  3. Zeytinyağlı kuru dolma nasıl yapılır? Zeytinyağlı kuru dolma tarifi

Zeytinyağlı kuru dolma nasıl yapılır? Zeytinyağlı kuru dolma tarifi

Zeytinyağlı kuru dolma nasıl yapılır" Zeytinyağlı kuru dolma tarifi

“Zeytinyağlı kuru dolma nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında başa geliyor. Sofraları süsleyen lezzetler arasında başa gelen zeytinyağlı kuru dolma nasıl yapılır merak ediliyor. Zeytinyağlı kuru dolma, birçok kişinin severek tükettiği yapımı da zahmetli olsa da sıkça tercih edilen yemekler arasında bulunuyor.

Sofları süsleyen, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan zeytinyağlı kuru dolma nasıl yapılır merak ediliyor. Yapımı zahmetli olsa da, fazla malzemeyle yapılsa da birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Zeytinyağlı kuru dolma zahmetli ama bir o kadar da yapımı kolay...
 
ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
20 adet kuru biber
2 adet soğan
15 adet kuru patlıcan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı pirinç
Maydanoz
Nane
Pul biber
Karabiber
Sumak
Nar ekşisi
Tuz
1 kaşık şeker
 
ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA TARİFİ YAPILIŞI
 
1. Patlıcanlar ve kuru dolma ayrı ayrı haşlanılır .
2. Patlıcanlar biraz daha uzun süre haşlanır. Acısının çıkması için patlıcanlar bir kaç kere yıkanır kenara alınır.
3. Pirinç ıslatılır ve güzelce yıkanarak bekletilir.
4. Bir tencereye yarım bardak zeytinyağı konur, üzerine 2 adet soğan doğranır.
5. Soğanlar biraz öldükten sonra salçalar eklenip kavrulur .
6. Pirinçler eklenir karıştırılır biraz kavrulur ve altı kapatılır.
7. Baharatlar, maydanoz, nar ekşisi, tuz eklenir.
8. Dolmalar doldurularak yatay vaziyette tencereye konulur.
9. Birinin ağız kısmına diğerinin arka kısmı getirilir, böylece dolmaların açılması önlenir.
10. Üzeri geçmeyecek şekilde sıcak su konur ve en son da dağılmamaları için üzerine tabak konur.
11. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir.
 
 
 
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