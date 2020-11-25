Zeytinyağının kalitesi donmayla anlaşılmaz! Gerçek zeytinyağının püf noktaları

Zeytinyağı hem şifasıyla hem de lezzetiyle her alanda kullanılıyor. Zeytinyağında istenen faydayı almak içinse kalitesi son derece önemli. Peki, gerçek zeytinyağında kalite kriteri nedir? Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO. Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinyağında donma noktasının kalite kriteri olmadığını ve bilinenin aksine en güzel kızartmalık yağın zeytinyağı olduğunu ifade etti.



ZEYTİNYAĞI İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi devam ediyor. Bölgenin kalitesi ve nefaseti ile tanınan zeytinyağları ise raflarda yerini almaya başladı.

Birçok tüketicinin yanlış bilgiler ile zeytin yağı tükettiğini ifade eden Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, kaliteli zeytinyağı hakkında şunları söyledi:

“Zeytinyağının özellikle donma kısmı bize de çok geliyor. Üniversiteye de çok geliyor. Zeytinyağının donma sıcaklığı, 8 derecelerden itibaren kristalleşmeyle başlar, eksi 30-35’lere kadar düşebilir. Bu yüzden buzdolabına koyduklarında zeytin yağının donması, zeytinyağında kalite kriteri değildir. Asla ve kata. Zeytinyağının daha kaliteli olduğunu veya daha kalitesiz olduğunu donmayla anlayamayız. Böyle bir şey söz konusu değildir.”

ZEYTİNYAĞININ KALİTESİ DOLABA KOYULARAK ANLAŞILMAZ

Zeytinyağının kalitesinin veya saflığının buzdolabına konularak anlaşılamayacağını ifade eden Kıvrak, gerçek zeytinyağının anlaşılması için şunları söyledi:

“Kimyasal özelliklerine ve duyusal özelliklerine bakarak biz zeytinyağının gerçek veya saf olduğunu ve kaliteli olduğunu anlayabiliyoruz. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz buzdolaplarına koyarak bunu anlamaya çalışıyorlar. Bu bir hatadır.”

"ZEYTİNYAĞI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Zeytinyağı ile ilgili bir başka yanlış bilginin ise zeytinyağı ile kızartma yapılmaz bilgisi olduğunu ifade eden Mücahit Kıvrak, zeytinyağı ile ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı: