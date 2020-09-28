Zeytinyağı ve limon sosuyla eşsiz levrek tarifi! Levrek nasıl pişirilir?

Balık sezonunun açılmasıyla balık pişirme tarifleri araştırılmaya başlandı. Bunların başında ise levreğin pişirilmesi geliyor. Sarımsak ve zeytinyağı ile harmanlanan levrek tarifi haberimizde.



LEVREK PİŞİRMEK İÇİN MALZEMELER



1 adet levrek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet limon(Birinin suyunu sıkın diğerini dilimleyin)

1 diş sarımsak

2 dal taze kekik(isteğe göre)

LEVREĞİN YAPILIŞI

Balığı yıkadıktan sonra suyunu süzün. İri boy levrek yapıyorsanız iyi pişmesi için yanlarına birkaç adet çizik atın.

Kekiği, sarımsağı, limonu ve zeutinyağını bir kapta karıştırın. Bu karışımı balığın içine ve dışına fırçayla veya elinizle sürün. İsteyenler balığın altına soğan veya patates dilimleri koyabilir.

Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derecede fırında pişirin.

BALIĞIN PİŞTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Balığın pişip pişmediğini balığın rengine bakarak anlayabilirsiniz. Balığın parlaklığı gidip kızarmışsa pişmiş anlamına gelir. Emin olmak için çatal yardımı ile kontrol edebilirsiniz.