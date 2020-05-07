Zeytinyağı saça sürülür mü? Zeytinyağının saça faydası nedir?

Zeytinyağının faydaları merak ediliyor. Özellikle zeytinyağının saça faydası araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, saça zeytinyağı sürmek iyi geliyor mu? İçerisinde birçok vitamin bulunan zeytinyağının faydalarını saymakla bitmiyor. Cilt ve saçlar için de son derece faydalı bir yağ olan zeytinyağı, saçlara sürüldüğünde kepeği ve dökülmeyi engeller, saçlara parlaklık verir.

Zeytinyağı her gün düzenli olarak çiğ badem ve ceviz ile tüketildiğinde kalp hastalığına karşı iyi geldiği belirtiliyor.

Mucizevi besin zeytinyağı, çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan alzheimer'a yakalanma riskini de azaltıyor. Düzenli olarak her sabah tüketilen zeytinyağı hem obeziteden koruyor hem de kanser riskini azaltıyor.

Zeytinyağı çocuklarda beyin gelişimini olumlu yönde etkiler ve yine çocuklarda kemik gelişimini hızlandırır. İçeriğindeki A, D, E ve K vitaminleri sayesinde hücrelerde yenilenme sağlar.

Zeytinyağı organ ve dokuların yaşlanmasını geciktirir. Bağırsakları çalıştırır. Zeytinyağı faydaları bakımından karaciğeri de es geçmez ve bu önemli organa müthiş faydalar sağlar.

İdrar yollarındaki iltihap ve safra kesesindeki rahatsızlıkların giderilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. Yorgun, kurumuş ve çatlamış ayakları dinlendiren, canlılık ve tazelik katan zeytinyağı en doğal cilt losyonu olarak sınıflandırılabilir.

Kırılan tırnakları sertleştirip güçlendirir. Zeytinyağı, içeriğindeki “oleocanthal” bileşeni sayesinde Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını önler.

Emzirme sebebiyle meme ucunda oluşan yara ve tahrişleri iyileştirir. Doğum çatlaklarına iyi gelir.

Linoleik asit içeren zeytinyağı, inek sütünün içine birkaç damla damlatılıp anne sütünden kesilmiş bebeğe verildiğinde besleyici bir etki sağlar. Kalp krizi riskini azalttığı kanıtlanan zeytinyağının kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.