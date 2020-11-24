Zeytinyağı, limon ve tarçınla ev yapımı saç boyası tarifi

Evde saç boyası nasıl yapılır? sorusunun cevabı araştırılıyor. Saç rengini doğal yollarla değiştirmek mümkün. Evde bulunan zeytinyağı, yoğurt, ceviz, tarçın, limon ve çay gibi basit malzemelerle doğal saç boyanızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ev yapımı saç boyası tarifi...



SAÇ RENKLERİNE GÖRE DOĞAL SAÇ BOYASI TARİFLERİ



Hangi renk boya hazırlanacak olursa olsun öncelikle boyanın saçta tutunabilmesi için bir baza ihtiyacınız olacak. Bazı hazırladıktan sonra istediğiniz renkteki boya maddesini oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Her renk için farklı malzemeleri kullanmanız gerekecektir. Bunun için şu malzemeleri temin edip verilen ölçülerde karıştırmanız yeterlidir. Malzemeler: 2 yemek kaşığı siyah çay üzerine bir fincan kaynar su döküp demlenmesini bekleyin. Çayın rengi suya tamamen çıktığında süzün, bir çay kaşığı üzüm sirkesi, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı yoğurt.

KESTANE RENGİ SAÇ BOYASI

Malzemeler: 2 yarım tatlı kaşığı tarçın, yarım limon, 4 kaşık kına, yarım su bardağı kadar ceviz yaprağının suyu, yarım tatlı kaşığı kahve, çay bardağının yarısı kadar siyah çay.

Malzemeleri kaba boşaltın. Tarifimizde verdiğimiz boya siyaha yakın kestane rengidir ve siz siyaha yakın kestane rengi istemiyorsanız, limon ve kına için verdiğimiz oranları yarı yarıya azaltın. Kestane rengi organik saç boyası için bütün malzemelerinizi tahta bir kaşıkla ezin ve iyice harmanlayın. Saçınıza eşit miktarda sürün. Streç filmle sarın. Bir saat sonra ılık suyla yıkayın.

SOĞUK KIZIL SAÇ BOYASI



Malzemeler: Mor soğan, şalgam, nar, sirke, yoğurt, zeytinyağı.

Bir mor soğanı kabuklarıyla, bir şalgamı, bir pancarı ayrı ayrı yarım su bardağı suyla haşlayın. Bir kahve fincanı soğan suyu, bir kahve fincanı pancar suyu, bir kahve fincanı şalgam suyu, bir kahve fincanı nar suyu bir kahve fincanı çay, bir tatlı kaşığı sirke, bir çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı zeytinyağını geniş bir kaba alın. İçine alabildiği kadar kına ekleyin.

CANLI KIZIL SAÇ BOYASI



Malzemeler: Domates suyu, pancar, amber çiçeği.

Bol miktarda domates suyuyla saçlarınıza ve saç diplerine masaj yapın. Saç diplerinden ucuna doğru sıkarak fazla domates suyunu atabilirsiniz. Daha sonra saçlarınızı bir poşet veya duş bonesiyle kapatıp 30 dakika bu şekilde bekleyin. Ayrıca amber çiçeği ve aynısafa çiçeğiyle yapacağınız bir bitkisel çayı da kullanabilirsiniz. Amber çiçeğinin karışımdaki miktarını azaltıp arttırarak kızılın tonunun koyuluğunu ayarlayabilirsiniz.

BEYAZLARI KAPATMAK İÇİN

Malzemeler: Bir adet soğan, 5 diş sarımsak, bir yumurta, bir yemek kaşığı zeytinyağı.

Soğan ve sarımsakları küçük küçük doğrayarak iyice ezin. Soğan ve sarımsak karışımının içine yumurtanın sarısını kırın ve üzerine zeytinyağını ekleyin. Bütün bu malzemeleri krem haline gelene kadar karıştırın. Hazırlanan kremsi karışımı saç boyası halinde saçlarınıza uygulayın. Bir saat boyunca bu şekilde bekleyin ve sonra ılık suyla yıkayarak temizleyin. Saçlarınızda meydana gelen beyazlamanın yok olmasını sağlayan bu organik saç boyası haftada bir kere olacak şekilde uygulanabilir.

SAÇI VE SAÇ DERİSİNİ KORUR

Bitkisel saç boyaları, saç tellerinin boyama sonrasında güçsüzleşmesini ve daha kırılgan olmasını önler. Hatta içindeki malzemelere göre saçı ve saç derisini besleyici özellikler gösteren boyalar da vardır. Kimyasal boyalar, sık sık temas edilmesi ve uygulanması halinde kanser gibi ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskini artırırken, doğal saç boyaları böyle bir risk oluşturmaz.

Saç boyalarındaki kimyasallar sadece saçın ve saç derisinin sağlığını olumsuz etkilemekle de kalmaz, böbrekten kalbe kadar birçok organımıza zarar verebilecek etkiler yaratabilir.

Bitkisel saç boyaları saçtan yavaş yavaş ve her yerden aynı miktarda olacak şekilde çıktığından, dip boyama gibi sorunlar yaratmaz. Ancak içinde kimyasal olan saç boyaları kadar da kalıcı ve canlı renkler elde edilemez.