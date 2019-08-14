Zeytinyağı ile cildi iyileştirmek mümkün!

“Zeytinyağının saçlara faydaları nelerdir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Zeytinyağının saça olan faydası, saç bakım uzmanlarınca onaylanmış ve yapılan klinik test sonuçları ile kanıtlanmıştır. Saçlarınızla ilgili yaşadığınız problemi anlamak ve doğru çözümlere ulaşmak için doktorunuzdan veya saç bakım uzmanından da yardım alabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağı faydaları saymakla tükenmeyecek bir mucizevi sıvı. Yeşile çalan sarı kehribar rengi ve yoğun kıvamı bile, içinde ne kadar çok değerli mineral barındırdığının göstergesi. Görüntüsünden bile adeta sağlık fışkıran zeytinyağı, bedene ve ruha verdiği enerji sayesinde asırlardır vazgeçilmesi olanaksız bir nimet olduğu gerçeğini de pekiştiriyor.

Zeytin meyvesinin içeriğindeki tüm zengin bileşenler yağına da sirayet eder ve pek çok derde dava olur.

• Zeytinyağı çocuklarda beyin gelişimini olumlu yönde etkiler ve yine çocuklarda kemik gelişimini hızlandırır.

• İçeriğindeki A, D, E ve K vitaminleri sayesinde hücrelerde yenilenme sağlar.

• Zeytinyağı organ ve dokuların yaşlanmasını geciktirir

• Bağırsakları çalıştırır.

• Zeytinyağı faydaları bakımından karaciğeri de es geçmez ve bu önemli organa müthiş faydalar sağlar.

• İdrar yollarındaki iltihap ve safra kesesindeki rahatsızlıkların giderilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır.

• Yorgun, kurumuş ve çatlamış ayakları dinlendiren, canlılık ve tazelik katan zeytinyağı en doğal cilt losyonu olarak sınıflandırılabilir.

• Kırılan tırnakları sertleştirip güçlendirir.

• Zeytinyağı, içeriğindeki “oleocanthal” bileşeni sayesinde Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını önler.

• Emzirme sebebiyle meme ucunda oluşan yara ve tahrişleri iyileştirir.

• Doğum çatlaklarına iyi gelir.

• Kuru ve çatlamış dudakları nemlendirip yumuşatır.

• Tıraşlanacak bölgeyi yumuşatıp rahatlatır.

• Linoleik asit içeren zeytinyağı, inek sütünün içine birkaç damla damlatılıp anne sütünden kesilmiş bebeğe verildiğinde besleyici bir etki sağlar.

• Kalp krizi riskini azalttığı kanıtlanan zeytinyağının kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

• Hamile anne adayların da mutlaka günde iki çorba kaşığı kadar tüketmesi gereken zeytinyağı, içerdiği yağ asitleri ile bebeğin sinir ve hücre oluşumuna katkı sağlar.

• İleri yaşlarda vücuttaki kalsiyum kaybını önlemek ve kemik erimesinin yol açacağı kalça kırığı gibi ciddi problemleri bertaraf etmek için, yetişkinlik çağından itibaren zeytinyağı tüketimine özen göstermek gerekir.

• Hücre yenilenmesinde büyük paya sahip olan zeytinyağının, bu özelliği ile adeta bir gençlik aşısı olduğunu söylemek mümkündür.

• Tansiyonu düşürerek, yüksek tansiyonun yol açacağı risklere karşı koruma sağlar.

• Safra taşı riskini zayıflatır.

• Bağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

• Zeytinyağı tüketimi mide asidini azaltır ve böylelikle ülser ve gastrit gibi mide hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

• Romatizmal hastalıkların tedavisinde etkilidir.

• Gut ve kansızlığa iyi gelir.

• Zeytinyağı, içeriğindeki klor sayesinde böbreklerin daha randımanlı çalışmasını sağlar.

• Beyin damarlarının sağlıklı olmasında etkendir.

• Unutkanlığı önler.

• Kireçlenmeyi önlemede etkilidir.

• Radyasyona karşı koruyucu etkisi vardır.

• Sahurda 1 çorba kaşığı zeytinyağı içmek mideyi rahatlatır.

• İdrar yolu iltihapları ve safra kesesi rahatsızlıklarının giderilmesinde etkilidir.

• Zeytinyağı ile yapılan gargara dişlerin beyazlığını koruması açısından önemlidir.

• Bağırsakları çalıştıran ve yumuşatan etkisi, içeriğindeki oleik asit sebebiyle kolay hazmedilen bir yağ olması sebebiyle diyetisyenler zeytinyağını diyet yapanlara önerirler.

• Cilt ve saçlar için de son derece faydalı bir yağ olan zeytinyağı, saçlara sürüldüğünde kepeği ve dökülmeyi engeller, saçlara parlaklık verir.

• Kuru ciltleri canlandıran bir özelliği de bulunan zeytinyağı, kırışıklıkların azaltılmasında ve cilde pürüzsüzlük verme konusunda da haklı bir üne sahiptir.

Zeytinyağı ile saç bakımı, bunca fazla saç bakım ürünü çeşidi ve markasına rağmen, doğallığa dönüş yapmak isteyenlerin ve naturel maddelerin cilt üzerindeki önemine değer verenlerin bilinçli tercihi haline gelmiş durumda. Kozmetik piyasasındaki envai çeşit saç bakım maskesinin varlığına rağmen, zeytinyağı ile saç bakımı pek çok kişi tarafından tercih edilen bir yöntem.

Saça zeytinyağı sürmek çok eski devirlerden beri süregelen bir gelenek ve bu mucizevi yağın saçlar üzerindeki muazzam etkilerini görenler tarafından başka çözüm aramaya gerek hissettirmeyecek kadar da faydalı bir işlem.

Zeytinyağı salt yemekler, salatalar ve zeytinyağlı mezeler için değil; saçlar ve cilt için de el altında bulundurulması gereken elzem bir yağ. Elzem çünkü, nemlendiren, besleyen, parlatan ve yumuşatan etkisi en çok saçlara hitap ediyor ve yakışıyor. Saça zeytinyağı sürmek ve 2-3 hafta içinde olumlu etkilerini görmek harika bir deneyim olabilir.

KURU SAÇLAR İÇİN ZEYTİN YAĞI

Fazla kuru ve pullanan saç derisinin kepeğe davetiye çıkardığı bir gerçektir ve bu sorunun en etkili çözümlerinin başında yine zeytinyağı gelir. Haftada 1, ihtiyaca göre 2 kez zeytinyağı ile saç derisine masaj yapmak, yağın nemlendirici etkisinden dolayı saç derisini yumuşatarak kepek oluşumunu en aza indirir.

SAÇ KIRIKLARI İÇİN ZEYTİN YAĞI

Özellikle kadınların en fazla şikayet ettikleri ve muzdarip oldukları saç problemlerinden birisi de saç uçlarında oluşan kırıklardır. Kışın kuru soğuk, ayaz gibi hava koşullarından; yazın ise güneş ışınları, tuzlu su ve klorlu suyun etkisiyle kırılmaya müsait hale gelen saç uçları için zeytinyağı mükemmel bir ilaç olacaktır. Haftada 1 kez zeytinyağı ile evde saç bakımı yapabilirsiniz. Saç diplerinden başlayarak saç uçlarına kadar sürülecek saf zeytinyağı, saçlarda 20-25 dakika bekletildiğinde kırıklara karşı güçlü bir koruma ve meydana gelmiş kırılmalarda da etkili bir iyileştirme sağlayacaktır.

YUMUŞAK SAÇLAR İÇİN ZEYTİNYAĞI

Haftada 1 gün zeytinyağı ile saç bakımı yapıldığında, saçlar yumuşayacak ve şekil verilmesi kolaylaşacaktır. Saç uzunluğuna göre belirlenecek miktarda zeytinyağı saç derisine masaj yapılarak kökten uçlara kadar yedirilmeli, yarım saat kadar bekletilerek şampuanla yıkanmalıdır. Evde saç bakımı yapmak hem bu kadar pratik, hem de ekonomiktir. Üstelik saçlarınıza ne sürdüğünüzü bilirsiniz.

Saç için zeytinyağı nasıl kullanılır sorusuna şöyle bir reçeteyle de yanıt verilebilir.

Su doldurduğunuz bir kaseye 4 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı bal karıştırıp saçlarınıza uygulayın. 20 dakika bekletip şampuanlayın. Hem saç deriniz, hem de saç telleriniz uca kadar bu zengin yağın içeriğindeki minerallerle canlanıp kendine gelsin. Zeytinyağı ile saç bakımı kıvırcık saçların düzleşmesine de yardımcı olur desek şaşırır mısınız? Düzenli yapılan zeytinyağı maskesiyle saçlarınızdaki yoğun kıvırcıklıkların zaman içinde yumuşayarak açıldığına da tanıklık edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞININ CİLDE FAYDALARI

Saçlara son derece iyi gelen zeytinyağı, cilt tabakasını da düşünür ve şifasından ona da cömertçe sunar. Naturel olarak elde edilen zeytinyağının cildin yapısına uygun olması sebebiyle faydaları da hayli çoktur. Bilhassa kuru ciltlere…

• Bunun haricinde dizlerde ve dirseklerde aşırı kuruma sebebiyle oluşan sertleşme, çatlama ve kabuklanmalara da son derece iyi gelir. Düzenli olarak kullanılan zeytinyağının cildin beslenmesi ve her daim yumuşacık olmasındaki tesiri göz ardı edilemez.

• Zeytinyağı ve püre haline getirilmiş avokadoyu karıştırarak cildinize sürüp 20- 25 dakika beklediğinizde ve bunu düzenli olarak tekrar ettiğinizde cildinizdeki gençleşmeye şahit olabilirsiniz. Ayrıca bu maske sayesinde, oluşmuş ince kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olacağınız gibi, ilerleyen yaşa rağmen cildinizdeki pürüzsüz ve kırışıksız görünüme hayli iltifat alabilirsiniz.

• Cildiniz fazla kuruysa akşamları yatmadan evvel cildinize saf zeytinyağı sürebilirsiniz.

• Zeytinyağı faydaları içinde güneşe karşı koruma özelliği de bulunmaktadır. Güneş yanmalarının doğal tedavisinde zeytinyağının payı büyüktür.

• E vitamininin cilt üzerindeki yaşlanmayı geciktirici, gençleştirici ve elastikiyeti artırıcı etkisi bilindiğinden, yoğun E vitamini içeren zeytinyağının cilt üzerinde neden bu denli harikalar yarattığı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

• Müthiş bir antioksidan olan zeytinyağı ile yıllara meydan okuyabilirsiniz.

• Zeytinyağının şifalı gücü cilt kanserine karşı koruyuculuk özelliğini de içerir ve tümör oluşumuna engel olabilir.

• Zeytinyağı aynı zamanda siyah lekeleri ve akneleri de giderir, cilde pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır.

• Zeytinyağının el attığı bir konu daha var ki o da makyaj temizleme işlemi… Makyajınızı pamuğa damlattığınız 2-3 damla zeytinyağı ile çıkarabilirsiniz.