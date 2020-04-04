Zeytinyağı bağışıklığa iyi geliyor mu? merak ediliyor. Ciltten kan basıncına kadar vücuda birçok faydası olan zeytinyağının faydaları koronavirüs günlerinde araştırılıyor.

Neredeyse insanlık tarihi ile yaşıt olan zeytinyağının tarihten bu yana en şifalı sıvı gıdaların arasında yer aldığını belirten uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlü kılmak için insanların hayatlarında mutlaka zeytinyağına yer vermesini önerdiler.

Ülke genelinde tedbirlerin erken alındığını devletin aldığı tedbirlerin yanında vatandaşların da kendi çabaları ile sağlıklı beslenme uyarılarına daha fazla özen gösterdiğini belirten Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Virüsle birlikte zeytinyağı tüketiminin arttığını ve bir çok kişinin özel olarak zeytinyağı tüketimine başladığını belirten Demirayak, “Hekimlerin tavsiyesi ile daha önce çok fazla zeytinyağı tüketmeyen insanlarımız da hayatına zeytinyağını da ekledi. Zeytinyağının, vücuda giren hastalık yapıcı mikrop ve virüsleri ortadan kaldırmak için savaşan bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor."

Her öğünde tüketilmesi tavsiye edilen yağın güçlü bir E vitamini ve antioksidan kaynağı olduğunu belirten Demirayak, zeytinyağının anne sütünden sonra en sağlıklı sıvıların başında geldiğini söyledi.