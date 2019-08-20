Zeytin yaprağının 14 faydası!

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Zeytin yaprağının faydaları son zamanlarda popüler bir araştırma konusu ve faydaları saymakla bitmiyor. Zeytin yaprakları doğal antibiyotik vazifesi görmesiyle ilgileri üzerine çekiyor. Cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gören zeytin yaprağının faydaları haberimizde…

20 Ağustos 2019 Salı 15:14
20 Ağustos 2019 Salı 15:14
Zeytin yaprağının 14 faydası!

Zeytin yaprağı; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri onarıyor. Zeytin yaprağı aç veya tok karına tüketilebilir ve çayı yapılabilir. Zayıflamaya yardımcı olur. Kalp damarlarındaki kanın akışını arttıran, kanın pıhtılaşmasını düzenleyen, kan dolaşımını rahatlatan, böylece kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önleyen zeytin yaprağının faydaları haberimizin detaylarında sizlerle…

İŞTE ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI

Zeytin ağacının yalnızca meyvesi olan zeytin ve zeytinyağı değil, zeytin yaprağı da çok kıymetlidir, şifa deposudur. Zeytin yaprağının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri onarıyor, mikropları öldürüp hastalıkları tedavi ediyor. Zeytin yaprakları doğal antibiyotik vazifesi görüyor, kalp-damar sistemini koruyor ve kanser hastalıklarına karşı kalkan oluşturuyor. Zeytin yaprağı çayı zayıflamaya da yardımcı olur. Zeytin yaprağı çayı ile zayıflayanların yorumları hep olumlu yönde olmuştur.  Zeytin yaprağı aç veya tok karına içilebilir. Her gün bir bardak zeytin yaprağı çayı içebilirsiniz.

Zeytin yaprağının faydaları;

  • Zeytin yaprağı, mikropları öldürüyor, bağırsak sistemimizi ve solunum yollarının çalışmasını düzene sokuyor.
  • Zeytin yaprağı karaciğeri koruyor. Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle alkole bağlı karaciğer yağlanmasına şifa oluyor
  • Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından koruyor.
  • E ve C vitaminlerine benzerlik göstererek kalp ve damar sağlığına koruyucu etkiler gösteriyor. Bu koruyucu etkisinin kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azalttığı ve kalp kasının hasarlanmasını geciktirdiği ortaya konmuştur.
  • Zeytin yaprağı antioksidan içeriği ile hücrelerin genetik hasarlanmasını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu etki sağlıyor.
  • Zeytin yaprağını çay olarak içilebildiğimiz gibi yemeklerin içine de ekleyerek tüketebiliriz.
  • Hepatit B gibi virüslere de koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden 'anti kanserojenik' olarak nitelendirilmektedir.
  • Sağlıksız beslenme, yüksek karbonhidrat ve yağ tüketimi sonucunda vücudumuzun insülin dengesi bozuluyor. Bu durum da şeker hastalığı riskini arttırıyor. Zeytin yaprağı ise insülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltiyor. İnsülin direnci olanların sabah akşam tarçınla birlikte zeytin yaprağı çayı içmesini öneriyoruz.
  • Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağında bulunan maddelerin, cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gördüğü belirlenmiştir. Yakın bir gelecekte cilt ve güneş koruyucu kremlerde zeytin yaprağı göreceğiz.)
  • Yapılan araştırmalarda zeytin yaprakları ile hazırlanan çayın antioksidan aktiviteyi %22 artırdığı böylece bağışıklık sistemini güçlendirdiği görülmüştür.
  • Zeytin yaprağı kalp damarlarındaki kanın akışını arttırır, kanın pıhtılaşmasını düzenler, kan dolaşımını rahatlatır, böylece kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önler.
  • Zeytin yaprakları ile hazırlanan çay, hidrojen peroksit dediğimiz DNA’ya zarar veren bileşeni yok eder.
  • Zeytin yaprağı oleuropein ismindeki madde içeriği ile kalp sağlığını korumada etkilidir. Tansiyonu düşürür ve vücuttan ödemi atar.
  • Zeytin yaprağı kan şekerinin hızla yükselmesini engeller, tokluk kan şekerini düşürür.
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