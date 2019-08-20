Zeytin yaprağının 14 faydası!

Zeytin yaprağı; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri onarıyor. Zeytin yaprağı aç veya tok karına tüketilebilir ve çayı yapılabilir. Zayıflamaya yardımcı olur. Kalp damarlarındaki kanın akışını arttıran, kanın pıhtılaşmasını düzenleyen, kan dolaşımını rahatlatan, böylece kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önleyen zeytin yaprağının faydaları haberimizin detaylarında sizlerle…

İŞTE ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI

Zeytin ağacının yalnızca meyvesi olan zeytin ve zeytinyağı değil, zeytin yaprağı da çok kıymetlidir, şifa deposudur. Zeytin yaprağının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri onarıyor, mikropları öldürüp hastalıkları tedavi ediyor. Zeytin yaprakları doğal antibiyotik vazifesi görüyor, kalp-damar sistemini koruyor ve kanser hastalıklarına karşı kalkan oluşturuyor. Zeytin yaprağı çayı zayıflamaya da yardımcı olur. Zeytin yaprağı çayı ile zayıflayanların yorumları hep olumlu yönde olmuştur. Zeytin yaprağı aç veya tok karına içilebilir. Her gün bir bardak zeytin yaprağı çayı içebilirsiniz.

Zeytin yaprağının faydaları;