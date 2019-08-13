Saçlarınız neme doysun: Zeytinyağı banyosu

Sürekli saçınızı boyuyor ve kimyasallardan kaynaklı saçlarınızda yıpranma söz konusuysa zeytinyağının içerisinde bulunan zengin içeriklerden yararlanabilirsiniz. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde kadınların vazgeçilmezi haline geldiğini söylemeliyiz. Saçlar için doğal ve besleyici bir ürün olan zeytinyağı ile saçınızı yıkadığınızda, ilk yıkamadan itibaren değişimi hissetmeniz mümkün.

ZEYTİNYAĞI İLE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN 6 TÜYO

Zeytinyağı vücudumuz için en sağlıklı yağlardan biridir, bu özelliği onu tüm dünyada en sık kullanılan yağlardan biri haline getirmiştir. Soğuk preslenmiş zeytinlerden yapılan zeytinyağı, beslenme ve şifa amaçlı antik çağlardan beri kullanılır. Aynı zamanda, kozmetik endüstrisinde sık sık kullanılan bir bileşendir. Bunun nedeni, aktif bileşenlerinin cilt ve saçlar için birçok yararının olmasıdır. Bu nedenle, birçok insan zeytinyağını doğal bir saç ürünü olarak kullanmayı tercih eder. Çünkü saçlara derinden nüfuz eder ve sağlıklı büyümeyi teşvik eder. Bu yazımızda zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek için 6 farklı yöntemden bahsediyoruz. İçlerinden birini mutlaka denemelisiniz. Farkı göreceksiniz!

1.SAÇ KREMİ YERİNE ZEYTİNYAĞI KULLANIN

Zeytinyağı, yağlı bir dokuya ve çok sayıda gerekli besin maddesine sahiptir. Bu da onu, saçınızın görünüşünü geliştiren harika bir doğal saç kremi yapar. Uyguladığınızda, saçınızı çözmeye yardımcı olur. Ve de, saçlarınızın parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

NASIL UYGULANIR?

Biraz zeytinyağı ısıtın. Saçınıza sürebileceğiniz kadar serin olana kadar dinlendirin.

Saçlarınız yağlı olma eğilimindeyse, saçınızın ortasından uçlarına kadar uygulayın.

Saçınızı bir duş başlığı ile örtün ve 15 dakika boyunca işlemesine izin verin.

Son olarak ılık su ile durulayın ve bu tedaviyi haftada iki kez tekrarlayın

2.NEMLENDİRİCİ OLARAK KULLANIN

Zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek için bir diğer yol ise saçları zeytinyağı ile nemlendirmektir. Zeytinyağı aşırı kuru saçlara bire birdir. Aynı zamanda, saçınızı ipeksi görünümünü korumak ve onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerini sağlar.

NASIL UYGULANIR?

Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağını eşit miktarda karıştırın. Saçınızı ve kafa derinizi ovarak sürün.

30 dakika boyunca işlemesi için bırakın. Ardından, soğuk su ile iyice yıkayın.

Bu tedaviyi haftada iki ya da üç kez tekrarlayın.

3. HASAR GÖRMÜŞ SAÇLARI İYİLEŞTİRİN

Zeytinyağı, kimyasallar ve çevre tarafından hasar gören saçlara yardımcı olmak için en iyi ürünlerden biridir. Zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek ve yeniden canlandırmak mümkün! Esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar hücresel yenilenmeyi teşvik eder ve ayrıca daha fazla hasarı önlemeye yardımcı olur.

NASIL UYGULANIR?

Üç parça zeytinyağını bir parça organik bal ile karıştırın. Sonra bu karışımı saçlarınıza sürün.

Bir duş başlığı ile örtün. 40 ila 50 dakika kadar bekletin.

Ilık su ile durulayın. Bu tedaviyi haftada bir kez uygulayın.

4. KIRIK UÇLARI ONARIN

Saçlarınızı kestirmek, kırık uçlardan kurtulmak için tek seçenek değildir. Bununla birlikte, saçınıza zeytinyağı sürmek onları onarmaya da yardımcı olabilir. Nemlendirici etkisi sayesinde kuruluğu azaltır.

NASIL UYGULANIR?

Birkaç çay kaşığı sızma zeytinyağını ısıtın. Daha sonra saçınızın uçlarını bununla ovun.

Bırakın bütün gece çalışsın. Bu tedaviyi her gün kullanın.

5. KIVIRCIK SAÇLARI KONTROL ALTINA ALABİLİRSİNİZ

Bu doğal yağ, kıvırcık veya şekilsiz saçlara sahip kadınlar için büyük bir yardımcıdır. Saçlara birkaç damla zeytinyağı sürmek saçlara şekil vermeye yardımcı olur.

Nasıl uygulanır?

Avuçlarınıza az miktarda yağ dökün. Daha sonra saçınıza birkaç dakika masaj yapın.

Durulamadan emilmesini bekleyin. Sonra saçlarınızı tarayın.

Mükemmel saçlara sahip olmak istediğiniz her seferde kullanabilirsiniz.

6. KAFA DERİSİNDEN ÖLÜ HÜCRELERİ TEMİZLEYİN

Genellikle görmezden gelsek de, saçlarımızın kafa derimizde ve yüzeyde yığılmış ölü deri hücrelerinin vücuttan atılması gerekir.

Zeytinyağını biraz tuz ya da deniz tozu ile birleştirerek, doğal bir eksfoliye edici madde hazırlayabiliriz.

NASIL UYGULANIR?

Zeytinyağı ve deniz tuzu ile yoğun bir macun yapın. Bunu saç derisine sürün.

Kafa derinize birkaç dakika masaj yapın. Bu kan dolaşımınızı etkinleştirir ve uyguladığınız maddeleri daha kolay emmesini sağlar.

Ilık su ile durulayın. Bu tedaviyi ayda bir kez kullanın.

Gördüğünüz gibi, zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek için birçok yol bulunuyor. Zeytinyağını güzellik rutininize dahil etmek için kendinizi teşvik edin ve zeytinyağının harika özelliklerinin saçınızı nasıl daha güzel kılacağını kendiniz görün. Çok şaşıracaksınız.