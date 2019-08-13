Saçlarınız neme doysun: Zeytinyağı banyosu

Sürekli saçınızı boyuyor ve kimyasallardan kaynaklı saçlarınızda yıpranma söz konusuysa zeytinyağının içerisinde bulunan zengin içeriklerden yararlanabilirsiniz. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde kadınların vazgeçilmezi haline geldiğini söylemeliyiz. Saçlar için doğal ve besleyici bir ürün olan zeytinyağı ile saçınızı yıkadığınızda, ilk yıkamadan itibaren değişimi hissetmeniz mümkün.
ZEYTİNYAĞI İLE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN 6 TÜYO
Zeytinyağı vücudumuz için en sağlıklı yağlardan biridir, bu özelliği onu tüm dünyada en sık kullanılan yağlardan biri haline getirmiştir. Soğuk preslenmiş zeytinlerden yapılan zeytinyağı, beslenme ve şifa amaçlı antik çağlardan beri kullanılır. Aynı zamanda, kozmetik endüstrisinde sık sık kullanılan bir bileşendir. Bunun nedeni, aktif bileşenlerinin cilt ve saçlar için birçok yararının olmasıdır. Bu nedenle, birçok insan zeytinyağını doğal bir saç ürünü olarak kullanmayı tercih eder. Çünkü saçlara derinden nüfuz eder ve sağlıklı büyümeyi teşvik eder. Bu yazımızda zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek için 6 farklı yöntemden bahsediyoruz. İçlerinden birini mutlaka denemelisiniz. Farkı göreceksiniz!
1.SAÇ KREMİ YERİNE ZEYTİNYAĞI KULLANIN
Zeytinyağı, yağlı bir dokuya ve çok sayıda gerekli besin maddesine sahiptir. Bu da onu, saçınızın görünüşünü geliştiren harika bir doğal saç kremi yapar. Uyguladığınızda, saçınızı çözmeye yardımcı olur. Ve de, saçlarınızın parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.
NASIL UYGULANIR?
2.NEMLENDİRİCİ OLARAK KULLANIN
Zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek için bir diğer yol ise saçları zeytinyağı ile nemlendirmektir. Zeytinyağı aşırı kuru saçlara bire birdir. Aynı zamanda, saçınızı ipeksi görünümünü korumak ve onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerini sağlar.
NASIL UYGULANIR?
3. HASAR GÖRMÜŞ SAÇLARI İYİLEŞTİRİN
Zeytinyağı, kimyasallar ve çevre tarafından hasar gören saçlara yardımcı olmak için en iyi ürünlerden biridir. Zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek ve yeniden canlandırmak mümkün! Esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar hücresel yenilenmeyi teşvik eder ve ayrıca daha fazla hasarı önlemeye yardımcı olur.
NASIL UYGULANIR?
4. KIRIK UÇLARI ONARIN
Saçlarınızı kestirmek, kırık uçlardan kurtulmak için tek seçenek değildir. Bununla birlikte, saçınıza zeytinyağı sürmek onları onarmaya da yardımcı olabilir. Nemlendirici etkisi sayesinde kuruluğu azaltır.
NASIL UYGULANIR?
5. KIVIRCIK SAÇLARI KONTROL ALTINA ALABİLİRSİNİZ
Bu doğal yağ, kıvırcık veya şekilsiz saçlara sahip kadınlar için büyük bir yardımcıdır. Saçlara birkaç damla zeytinyağı sürmek saçlara şekil vermeye yardımcı olur.
6. KAFA DERİSİNDEN ÖLÜ HÜCRELERİ TEMİZLEYİN
Genellikle görmezden gelsek de, saçlarımızın kafa derimizde ve yüzeyde yığılmış ölü deri hücrelerinin vücuttan atılması gerekir.
Zeytinyağını biraz tuz ya da deniz tozu ile birleştirerek, doğal bir eksfoliye edici madde hazırlayabiliriz.
NASIL UYGULANIR?
Gördüğünüz gibi, zeytinyağı ile saçları güzelleştirmek için birçok yol bulunuyor. Zeytinyağını güzellik rutininize dahil etmek için kendinizi teşvik edin ve zeytinyağının harika özelliklerinin saçınızı nasıl daha güzel kılacağını kendiniz görün. Çok şaşıracaksınız.