Zencefilli ve zerdeçallı kış çorbası tarifi

Kış çorbaları grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına şifa oluyor. Özellikle zerdeçal ve zencefil gibi vitamin içeren baharatlarla yapılan çorbalar bağışıklığı güçlendiriyor. Peki, zerdeçallı ve zencefilli çorba nasıl yapılır? İşte vücut direncini artıran kış çorbası tarifi...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, gribal enfeksiyon ve koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bağışıklığını güçlendirecek içinde zencefil ve zerdeçal olan kış çorbası tarifi paylaştı.

Havaların soğumasıyla bağışıklığı güçlendirmenin daha da önemli hâle geldiğini belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, şunları söyledi:

“Yapacağımız kış çorbamızın içerisinde de zencefil ve zerdeçal bulunuyor. Zencefil ve zerdeçalın bağışıklığı güçlendirme özelliği herkes tarafından biliniyor. Bizlerde zencefil ve zerdeçalı özellikle kış aylarında çorbalarımızda kullanmaya özen göstermeliyiz.”

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Vatandaşlara, bağışıklığı güçlendiren kış çorbası içmelerini tavsiye eden Dr. Öğr. Üyesi Işkın, zerdeçallı çorbanın tarifini şöyle verdi:

ZENCEFİL VE ZERDEÇALLI ÇORBA TARİFİ MALZEMELER

“1 adet kuru soğan, 2 dal kereviz, 2 dal yeşil sağan, 2 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet dolmalık kırmızı biber. Çorbanın terbiyesi için; 2 yemek kaşığı un, yarım su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, limon, tuz, zencefil, zerdeçal, karabiber.”

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI YAPIMI

4 yemek kasığı sıvı yağ tencereye alınır. Soğanlar küçük küçük doğranır ve sıvı yağında sotelenir. Küçük bir şekilde doğranan sebzeler pişme sürelerine göre; havuç, yeşil soğan, kırımızı biber, kabak ekleyerek kavrulur. 6 su bardağı su ilave edilir. Orta derece ateşte 10 dakika kaynatılır. Terbiyesi hazırlanıp çorbaya eklenir. Son olarak baharatlar eklenir. Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilebilir.

Çorbanın terbiyesi için:

Yarım su bardağı yoğurt bir kaba alınır. 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 yumurta sarısı karışıma eklenir. Ardından 3 – 4 damla limon damlatılır. Homojen bir kıvana gelene kadar karıştırılır. Kaynayan çorbaya zencefil, zerdeçal ve tuz eklenir. Ardından terbiye yavaş yavaş çorbaya ilave edilir."