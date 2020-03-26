Zayıflatan zencefilli doğal sirke tarifi! Doğal sirke tarifleri

Doğal sirke nasıl yapılır? Zayıflatan sirke tarifi nedir? gibi soruların cevabı son günlerde merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı en çok doğal sirke tarifleri araştırılıyor. Zayıflamaya da etkisi olan sirke hem temizlikte hem de mutfakta olmazsa olmaz bir üründür. İşte Dr. Feridun Kunak’ın önerdiği zayıflatan zencefilli doğal sirke tarifi…

YAĞ YAKAN ZENCEFİLLİ DOĞAL SİRKE İÇİN MALZEMELER

5 parça zencefil

4 kivi

3 elma

1 yemek kaşığı çay

1 fincan yeşil kahve

Tuz

Sirke

4 litre su

YAPILIŞI

Bir kavanoza zencefilleri doğrayıp ekleyin. Kivileri hafif ezerek parçalayın ilave edin. Elmaları da hafif ezerek kavanoza atın. Zayıflamada faydalı olan yeşil kahveyi ekleyin. Çayı ekleyin. Sirke ve kaya tuzunu da ekleyin. Üzerine suyu ekleyin. Üzerine bez örtün ve kapatın.