Zayıflatan haşlanmış limon diyeti Limon diyeti nasıl yapılır?

“Limon diyeti zayıflatır mı?” sorusun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, haşlanmış limon diyeti diye bir şey duydunuz mu? Her sabah bir bardak haşlanmış limon sindirim sistemine iyi gelir. Limon, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayan C vitamini deposudur. Limon diyetinde limonla beraber su tüketmek vücuda iyi geldiği gibi cilt güzelliğini de sağlar. Haberimizin devamında limon diyetiyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz…

Limon suyu vücutta ödemi atmaya yardımcı olur. Esasında limon diyeti ödem attırıcı bir diyettir, limon diyeti bırakıldığında vücut tekrar ödem tutabilir ve verilen kilolar geri alınabilmektedir. Diğer diyetler gibi bu diyet de fazlaya kaçmadan kişinin sağlık durumuna göre yapılmalıdır.

GÜNDE BİR BARDAK LİMON VÜCUDU TEMİZLER

Kadın erkek fark etmeden hemen hemen herkesin karşı karşıya kaldığı kilo problemine haşlanmış limon diyeti ile dur demeniz mümkün. Son günlerde adından sıkça bahsettiren haşlanmış limon diyeti zayıflamanızı sağlarken vücudunuzun enerji depolamasını da sağlayacak. Limonun içerisinde bulunan C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir vücudunuzu beslerken zayıflamaya yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra verdiği detoks etkisi sayesinde hücrelerin tamamen yenilenmesini, bağırsaklarda oluşan bakterilerin tamamen yok edilmesini sağlıyor. Bununla birlikte güne bir bardak C vitamini limon ile başlamak sizi taze ve ferah hissettirecek, vücudunuzu mikroplardan arındıracaktır.

HAŞLANMIŞ LİMON DİYETİ NASIL YAPILIR?

Haşlanmış limonu her sabah bir fincan içerek vücudunuzun safra kesesini uyarılmasını sağlarsınız. Bu da bütün gastrointestinal sistemin uyarılmasını sağlar. Limonda bulunan mineraller de midenizi rahatlatır, sindirim sistemini güçlendirir. Hızlı ve doğal olarak kilo vermenizi sağlar. Her gün bu içeceği hazırlayın ve hiçbir diyet yapmadan 20 kiloya kadar olan vücut fazlalığınızın gittiğini göreceksiniz.

HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ

Malzemeler;

- 2-3 cm lik zencefil parçası

- 5 adet limon

- 4-5 diş sarımsak

- 2 litre su

HAZIRLANIŞI

Haşlanmış limon içeceği için ilk yapmanız gereken limonların kabuklarını soyun ve suyunu sıkın. Posasını ve kabuklarını atmayın daha sonra içine ekleyeceğiz. Ardından blendır ile sarımsakları, zencefili iyice parçalıyoruz. Limon suyunu, ve blendırdan geçirdiğimiz malzemeleri bir tencereye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ayrı bir tencerede ise 2 litre suyumuzu, ilk başta arta kalan limon kabuklarını ve posasını ekleyip kaynatıyoruz. Su fokurdamaya başladığında üzerine blendır ve limon suyundan elde edilen karışımı ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. 5-10 dakika bu şekilde devam ettikten sonra kapağını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Haşlanmış limon suyunu her sabah aç karnına için.

HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Haşlanmış limonu aç karnına rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çay ya da kahve gibi midenize zarar vermeyecek hatta sindirim sisteminizi güçlendirecektir. Bu karışımı her sabah aç karnına 1 çay bardağı içebilirsiniz. Haşlanmış limon kürü içerek 20 kilo kadar zayıflamanız mümkün olacaktır. Buna takviye olarak uygulanacak bir diyet programı ve egzersiz programı destekleyici özellik taşıyacaktır. Ayrıca haşlanmış limon kürü mide ve sindirim sistemi sağlığı için de çok faydalı olacaktır. Özel bir hastalığı olanların doktor gözetiminde kullanması önerilir.

HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sistemini güçlendirir.

Vücutta oluşan zararlı toksinlerin ve bakterilerin atılmasını sağlar.

Aç karnına tüketildiğinde detoks etkisi vererek, hücrelerin yenilenmesini sağlar.

İçerisinde bulunan zengin C vitamini ile vücudun enerji toplamasını sağlar.

Bağırsaklarda oluşan bakterileri temizler.