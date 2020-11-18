Zatürre solunum yetmezliğine yol açıyor

Zatürre koronavirüs sürecinde en çok konuşulan hastalıkların başında geliyor. Çünkü zatürre beraberinde enfeksiyon ve solunum yetmezliği riskini de getiriyor. Peki, bu mevsimde zatürreden nasıl korunmak gerekiyor?

AA'ya açıklamalarda bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, zatürrede erken tedaviye başlamanın iyileşme oranını artırdığını söyledi.



Zatürrenin bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade eden Mutlu, zatürreden korunma yollarını şu şekilde anlattı:

"Korunmada en önemli şey vücut direncimizi yüksek tutmak, dengeli beslenmek, iyi uyumak, spor yapmak ve bunlardan önemlisi risk faktörü gördüğümüz kötü alışkanlıklardan uzak durmaktır."

NARGİLEDE BEKLEYEN TEHLİKEYE DİKKAT

Mutlu, sigara, nargile ve alkolün vücut direncini düşürdüğünü, sigaranın hava yollarının yapısını bozarak mikroorganizmaların daha kolay çoğalmasına, nargilenin ise bulaştırma riskine neden olduğunu ifade etti.



Her ne kadar ağızlık değiştirilse de aynı nargileyi farklı kişiler kullandığı için bulaşma riskinin arttığını vurgulayan Mutlu, "Alkol ise yutma refleksini zayıflatarak zatürre riskini artırıyor. Onun için kötü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var." diye konuştu.

KİMLER ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMALI?

Mutlu, zatürre aşısına talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Zatürre aşısına aşırı bir talep oldu ama zatürre, akciğer enfeksiyonunun genel bir tanımı. Belli bir mikroorganizmaya karşı gelişen bir hastalık değil ve buna neden olabilecek onlarca etken var. Bizim rutinde kullandığımız pnömokok aşısı aslında zatürre aşısı olarak biliniyor. Pnömokok sağlıklı kişilerde zatürrenin en sık etkeni ancak kolaylıkla altta yatan bir hastalık yoksa antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastalık. Dolayısıyla zatürre aşısı rutinde belli risk grubunda olan kişilere öneriliyor ve yaşlı hastalar ile bebekler yani yeni doğan grubuna rutin olarak yapılıyor. Onun dışında da ek hastalığı olan kişilerin yapması lazım. Sağlıklı kişilerin zatürre aşısı olmasına çok da gerek yok çünkü bunun Kovid-19'a karşı bir koruyuculuğu yok. Yani Kovid-19'un neden olduğu zatürre hastalığına karşı bu aşının bir korucu özelliği yok."

"RİSK GRUPLARINDA AŞIYI ÖNERİYORUZ"



Zatürre aşısının riskli gruplar için faydalı olduğunu vurgulayan Mutlu, "Kovid-19 hastalığı geliştiği zaman akciğerlerde zatürreye neden olabiliyor ve vücut direncini düşürüyor. Buna da eş zamanlı ikinci bir pnömokakların neden olduğu zatürre eklendiğinde hastalık daha ağır seyrediyor ve ağır seyretmesi hastalarda ölüm riskini bir miktar artırıyor. Onun için riskli gruplarda biz aşıyı öneriyoruz. Zaten Kovid-19 olmadan önce de öneriyorduk ama bu Kovid-19 ile biraz daha önem kazandı." ifadelerini kullandı.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR?



Mutlu, zatürrenin insanlık tarihinin başından beri görülen bir hastalık olduğunu, tedavinin genellikle başarıyla sonuçlandığını dile getirdi.

Öksürük, ateş ve balgam gibi zatürre belirtileri ortaya çıktığında zaman geçirmeden doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizen Mutlu, şunları kaydetti: