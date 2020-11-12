Zatürre aşısı özellikle çocuklar ve yaşlılar için önemli

Koronavirüs salgın sürecinde en çok konuşulan konulardan biri de zatürre aşısı oldu. Zatürrenin bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar ve yaşlılarda sık görülen ölüm nedeni olduğunu belirten uzmanlar,

Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demirkaya, aşının çocuklarda ve yaşlılarda zatürreye karşı en önemli koruyucu olduğuna dikkat çekerek, 'Aşılama ile zatürreye yakalanma sıklığı ve buna bağlı da ölüm oranları azaltılabilmektedir. Toplum bilincinin oluşması çok önemlidir.' dedi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirkaya, zatürrenin (Pnömoni) hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, 5 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde hastaneye yatış ve aynı zamanda en sık ölüm nedenlerinden biri olduğunu hatırlattı.

100 KİŞİDEN 1'İNDE ZATÜRRE GÖRÜLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık her yıl 100 kişi arasından 1-2 tanesinde zatürre görüldüğünü aktaran Doç. Dr. Demirkaya, "Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 7’sinin de zatürre nedeniyle olduğu kabul ediliyor. Beş yaş altı ölümlerin yüzde 15'ine neden olduğu biliniyor ve 2017 verilerine göre, tüm dünyada 800 bin civarı çocuk zatürre nedeniyle kaybediliyor' diye konuştu.

“RİSK GRUPLARININ DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR”

Zatürrenin, akciğerleri etkileyen solunum sistemi enfeksiyonu olduğunu ve akciğerlerin hava ile dolu küçük keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolduğunu belirten Doç. Dr. Demirkaya, hastalığın önemini şöyle açıkladı:

'Solunum ağrılı olabilmekte, aynı zamanda kan oksijen değerleri düşebilmektedir. En çok 65 yaş ve üzerinde olanlar, 5 yaş altı çocuklar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, bağışıklık sistemini zayıflatan kemoterapi ve kortizon gibi ilaçları alanlar, onkoloji hastaları, sigara içiciler, kronik akciğer hastalığı (astım, kronik bronşit, bronşektazi), kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlar zatürre için risk grubundadırlar. Zatürreye çoğunlukla, bakteriler neden olurken virüsler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla da zatürre görülmektedir.”

"AŞI EN ÖNEMLİ KORUYUCU"

Doç. Dr. Ahmet Demirkaya, aşılamanın çocuklarda ve yaşlılarda zatürrenin en önemli koruyucusu olduğuna dikkat çekerek, 'Aşılama ile zatürreye yakalanma sıklığı ve buna bağlı da ölüm oranları azaltılabilmektedir. Toplum bilincinin oluşması çok önemlidir. Çocuklara ve yaşlılara ülkemizde rutin aşılama programı önerilerine göre zatürre aşısı (pnömokok ve aynı zamanda grip aşısı) olmaları tavsiye edilmelidir.” dedi.

Zatürreyi önlemede yeterli beslenmenin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Demirkaya, yeterli beslenmenin yaşamın ilk 6 ayı sadece anne sütüyle beslenmeden başlayarak, çocukların doğal savunmalarını iyileştirmenin anahtarı olduğunu söyledi.

Zatürreyi önlemede etkili olmasının yanı sıra, bir çocuk hastalanırsa, yeterli beslenmenin hastalığın süresini kısalttığını da ifade etti.