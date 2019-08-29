Yumurtanın meme kanserine etkisi!

Yumurta anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini hemen hemen içerir. Yumurta en sık tüketilen protein kaynaklarındandır. Sporcular tarafından oldukça fazla tüketilen yumurta ayrıca tok da tutar. Bu nedenle sahur zamanlarında da sıkça tüketilmektedir. Yumurtada bolca B12 vitamini de bulunmaktadır. B12 kan yapımında ve bilişsel fonksiyonlarda etkilidir.

YUMURTANIN FAYDALARI NELERDİR?

Günlük 1 yumurta protein ihtiyacının yüzde 12-14’ünü oluşturmaktadır ve bünyesinde amino asitler de bulundurmaktadır. Vitaminlere gelince; A, D, E, B3, B12, folik asit ve kolin aittir. Ayrıca iyot, çinko, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir. Tavuk yumurtasının bünyesinde selenyum antioksidanı da vardır. Yumurtanın faydaları arasında en çok tartışılan konulardan birisi yer alıyor. İyi kolesterolü yükselttiği belirlenen yumurta inme, kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına karşı önleyici bir etki oluşturuyor. Rochester Obezite Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir çalışmada sabah kahvaltısında yenen yumurtanın tokluk hissi vermesinin yanında kalori miktarı az olduğundan insanların kilo vermesine yardımcı olur. Rutin olarak her gün tüketilen yumurta vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamini ihtiyacının %40’ını karşılamaktadır. Buna ilave olarak bağışıklık sisteminin hastalıklarla mücadelesine büyük katkı sağlayan A vitamini yumurtada yeterince vardır. Az öncede belirttiğimiz gibi yumurtanın içerdiği besin değerleri de katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltmaktadır. Buna ek olarak gözleri zararlı UV ışınlarına karşı korumada yardımcı olarak göz sağlığına yarar sağlamaktadır. Yumurtanın bol miktarda kalsiyum içermesi kemik sağlığı bakımından oldukça yarar sağlamaktadır. Sadece kalsiyum emilimi için önemli bir kaynak olması da değildir. Buna ek olarak D vitamini bakımından da oldukça zengindir. Yumurtanın B12 vitamini açısından zengin olduğu bilinen bir gerçek olmak ile birlikte bu vitaminin insanın ruh sağlığı açısı dahil olmak üzere yarar sağladığı bilinmektedir. Son zamanlarda kadınlarda görülen en yaygın hastalık meme kanseridir. 2003 yılında Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bir kadının genç yaşta rutin olarak yumurta yemesi meme kanserini önlemeye yardımcı olabilirliği ortaya çıkarıldı. Yumurtanın içerisinde kolin denenen bir madde bulunmaktadır ve bu madde hafızayı güçlendirmede çok etkin bir rol oynamaktadır. Besin eksikliğinde vücudumuz anında tepki vermeye başlamaktadır ve bu durumdan en çabuk etkilenen bölgeler saçlar ve tırnaklarımızdır. Rutin olarak yumurta tüketimi içerdiği besinler sayesinde saçlara canlılık kazandırmaktadır. Yumurta, saç ve tırnak sağlığını korumada önemli rol üstlenen aminoasitler içermektedir. Bunun yanında içerisinde bulunan vitaminlerde ekstra olarak destek sağlamaktadır.,