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  3. Damaklarda harika tat bırakıyor: Yumurtalı fasulye kızartması tarifi

Damaklarda harika tat bırakıyor: Yumurtalı fasulye kızartması tarifi

Damaklarda harika tat bırakıyor: Yumurtalı fasulye kızartması tarifi

“Yumurtalı fasulye kızartması nasıl yapılır” hep merak ediliyor. Genellikle Karadeniz Bölgesi’nde aşırı şekilde tüketilir. Damaklar da harika tat bırakan yumurtalı fasulye kızartmasının nasıl yapıldığı araştırılıyor. Pratik yapımıyla da dikkat çeken yumurtalı fasulye kızartması lezzetiyle dikkat çekiyor.

Yumurtalı fasulye kızartması, lezzeti ile herkesi kendisinden geçiriyor, Bu lezzetin hazırlanma ve pişirilme süresi en fazla 10’ar dakika sürmektedir. Pratik yapımıyla dikkat çeken yumurtalı fasulye kızartmasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. 

YUMURTALI FASULYE KIZARTMASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilo taze fasulye

2 yumurta

Yarım kahve fincanı mısır unu

1 kahve fincanı sıvıyağ

Tuz

YUMURTALI FASULYE KIZARTMASI VE ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Yumurtalı fasulye kızartmasının yapımına başladığınızda ilk olarak malzemeleriniz arasında yer alan fasulyeleri iyi bir şekilde temizleyin.

Bu işlemin ardından fasulyeleri tencereye koyulacak şekilde 3 ya da 4 parçaya bölün.

Malzemelerinizi, tencereye alıp kaynar suda yumuşayıncaya kadar haşlayın, süzün.

Ardından, ılıtmak için derin bir kaba alın. Sonrasında, tuz ve mısır unu ekleyip harmanlayın.

Son aşamada, yumurtaları bir kapta çırpın ve tavada sıvıyağı kızdırın.

Fasulyeleri ekleyip üzerine yumurtayı dökün ve alt üst kızartıp servis tabağına alın.

 

 


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