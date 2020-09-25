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  • Yozgat'ın meşhur arabaşı çorbası tarifi! Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
25 Eylül 2020 Cuma 17:21 | Son Güncelleme:

Yozgat'ın meşhur arabaşı çorbası tarifi! Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Yozgat'ın meşhur arabaşı çorbası tarifi! Arabaşı çorbası nasıl yapılır"

Yozgat'ın meşhur arabaşı çorbası tarifi merak ediliyor. Hem doyurucu olan hem de diğer çorbalardan farklı olarak hamur işiyle birlikte servis edilen arabaşı çorbasının yapılışı haberimizde.

Arabaşı çorbası araştırılan çorba tarifleri arasında yer alıyor. Peki, Yozgat'ın meşhur arabaşı çorbasını hiç denediniz mi? Baklava dilimiyle şekil verilen hamur işiyle servis edilen Yozgat arabaşı çorbası, tavuk veya hindi etinden yapılıyor. İşte lezzetiyle nam salan abaşı çorbası tarifi ve malzemeleri...

YOZGAT ARABAŞI ÇORBASI MALZEMELERİ

Tavuk veya Hindi eti (göğüs)

2,5 kg su

2,5 yemek kaşığı un (yağsız kavrulmuş un)

1 yemek kaşığı salça

Yarım yemek kaşığı pul biber

100 gram yağ

Hamuru için

7, 5 su bardağı su

1, 5 su bardağı un

Yeterince tuz

YOZGAT ARABAŞI ÇORBASI YAPILIŞI

Tüm malzemeleri çiğ olarak karıştırın ve ocağın altını açın. İyice kaynatın ve köpük kayboluncaya kadar pişirin. İsteyenler normal su yerine hindi etini haşlayıp, onun suyuyla da yapabilir.

İkramdan önce didiklenen eti çorbaya ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Arabaşı çorbanız hazır. Afiyet olsun.

HAMURUN YAPILIŞI

5 su bardağı suyu kaynatın. 2, 5 su bardağı su içinde 1, 5 su bardağı unu çırparak kaynayan suya karıştırarak ekleyin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırın.

İki üç dakika pişirin.

Su ile ıslatılmış tepsiye dökün ve soğuması için serin yere bırakın.

Soğuyan hamuru baklava şeklinde kesin. Ardından çorbanızla servis edebilirsiniz.

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