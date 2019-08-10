Nasıl youtuber olunur? İşte 5 temel kuralı!

YouTube kanalı açmak için ilk önce kanalınızın konseptini belirlemek gerekiyor. Örneğin şu anda birçok farklı makyaj ve oyun kanalı bulunmakta ancak sizin kanalınızın öne çıkabilmesi için herkesten farklı bir içerik üretmeniz gerekmekte. Örnek vermek gerekirse diğer makyaj kanallarına nazaran daha farklı bir biçimde makyaj konusunu ele alabilirsiniz. Videolarınızın tıklanmasını ve insanların yüklediğiniz videoyu sonuna kadar izlemesini hedefliyorsanız burada işin içine kurgu girmektedir. Kanalınızı açmadan önce kurgunuzu eğer kendini yapacaksanız kolay bir kurgu programı seçip kendinizi geliştirmenizi öneririz.

YOUTUBE’DA KARİYER

Forbes’in 2015 yılının en çok kazananlarını açıklamasıyla birlikte YouTube, birçok kişi için bir kariyer fırsatına dönüştü. PewDiePie kullanıcı adıyla tanınan İsveçli vlogger(video-logger) Felix Kjellberg, geçen yıl 12 milyon dolarlık bir hasılat yaptı ve tüm gözleri bu yeni kariyer fırsatının üzerine çekti. Böylelikle YouTube, insanların geçimini sağlamak için kullandığı bir platform halini aldı.

YOUTUBE’UN MALİYETİ

YouTube, az maliyetle çok başarı sağlayabileceğiniz bir platform gibi gözüküyor olabilir. Fakat YouTube’da video yaratıcılarını bekleyen bazı maliyetler var ve bu maliyetler bir kamera, bir mikrofon, bazı düzenleme yazılımları ve bir bilgisayardan ibaret değil. Eldeki verilere göre YouTube, vloggerların reklam gelirlerinin %45’ini kendisine alıyor. Ayrıca %10’luk kısım da Patreon için kesiliyor. Böylelikle reklam gelirlerinde büyük bir düşüş gerçekleşiyor. Felix Kjellberg’in demeçlerine bakacak olursak kendisi de bu yüksek kesintilerden şikayetçi gibi görünüyor.

Bu yüksek kesintilere rağmen YouTube hala para kanabileceğiniz bir platform. Fakat bunun için gerçekçi beklentilere, sıkı çalışmaya, devamlılığa ve tutkuya ihtiyacınız var.

İşte başlamadan önce üzerine kafa yormanız gereken bazı önemli noktalar:

KANALINIZIN TÜRÜNÜ BELİRLEYİN

YouTube’daki en popüler videolar genellikle komedi, video oyunları ve makyaj/güzellik videolarıdır. Son yılların en popüler YouTuberları bu konular üzerine oluşturdukları kanallar ile ün kazandılar. Bir kanal oluştururken bu konuları tercih etmenin en güzel yanı, çok büyük bir izleyici kitlesine hitap ediyor olmalarıdır. Bu yüzden bu konulardan bir tanesine ilgi duyuyorsanız kendinizi şanslı kabul etmelisiniz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bu konulardan birini seçmek çok fazla rakibinizin olması anlamına geliyor.

Bu konuların popüler olması diğer konulara yönelmemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Dans ederken keman çalmasıyla bilinen Lindsey Stirling, bu eşsiz yeteneği sayesinde Forbes’in 2015’in en çok kazananları listesinde kendisine yer buldu. Bu tarz farklı bir konunun da büyük getirileri olabilir. Üstelik daha az kişiyle rekabet edersiniz.

HEDEF KİTLENİZİ BELİRLEYİN

Profesyonel YouTuber Mah-Dry-Bread, YouTube’dan elde edeceğiniz gelirin kitlenize bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. (İlgili açıklamayı buradan görüntüleyebilirsiniz.) Örneğin; yetişkin ziyaretçilerin YouTube’da bir video izlerken Adblock kullanma ihtimalleri çocuklarınkinden daha fazladır. Bu da videolarınızı izleseler bile bu videolardaki reklamlardan reklam kazancı elde edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca izleyicilerinizin yaşı dışındaki birçok ayrıntıya da dikkat etmelisiniz. Böylelikle abonelerinizin kimler olacağı konusunda fikriniz olur.

DÜZENLİ OLARAK SIK SIK VİDEO PAYLAŞIN

Veteran(tecrübeli) YouTuberlar, sık sık yeni videolar paylaşmanın yeni aboneler kazanmak ve mevcut aboneleri mutlu etmek konusunda oldukça önemli bir etken olduğunu söylüyorlar. Örneğin; Olga Kay. 2014 yılında Olga Kay; video oyunları, hokkabazlık ve moda/güzellik konularında her hafta en az 20 video paylaşarak oldukça popüler oldu. Olga paylaşımlarına hâlen devam ediyor fakat eskisi kadar sıklıkla değil.

Elinizde olan herhangi bir ekipman ile YouTuber olabilirsiniz. Her ne kadar YouTuberların birçoğu çekimlerini yaparken üst düzey ekipmanlar kullanıyor olsalar da sadece akıllı telefonlarını kullanarak oldukça eğlenceli ve popüler videolar hazırlayan YouTuberlar da mevcut.

Genç hayranlarının soruları üzerine açıklamalarda bulunan ünlü YouTuber Brittany Maddox, kendi videolarını iPhone’undan hazırladığını ve bunun için düşük maliyetli bazı ekipmanlar ve uygulamalar kullandığını açıkladı. Maddox’un bu konuda verdiği tüyolar şöyle:

Düşük maliyetli bir tripod alın.

Daha iyi görüntü kalitesi için telefonunuzun arka kamerasını kullanın.

Çeşitli düzenlemeleri yapabilmek için iMovie uygulamasını satın alın.

Maddox bu tüyoları vermekle yetinmedi, ayrıca bir videonun hızlı bir şekilde nasıl düzenlenebileceğini bu video ile ziyaretçilerine anlattı.

NASIL PARA KAZANABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜN

Ünlü YouTuber Mah-Dry-Bread, videolarından bir tanesinde kariyerine yeni başlamış olan YouTuberlara reklam ağı teklifleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini öğütledi. Çünkü YouTube’da 1000 aboneye ulaştığınız zaman videolarınızın en başına ya da tam üzerine YouTube tarafından reklam yerleştirilir. Bu reklamların karşılığında ise çok küçük miktarda ödemeler alırsınız. Bu yüzden bu sözleşmeleri imzalamadan önce dikkat etmelisiniz. Ya da imzaladıysanız 30 gün içinde vazgeçebilirsiniz.

Kanalınız ne kadar popüler olursa potansiyel sponsorlar tarafından fark edilme ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Sponsorluklar içerikleriniz için karlı olabilir. Fakat JustBetweenUs kanalının ünlü yüzü Gaby Dunn, abonelerin sponsorlu videolardan çoğu zaman hoşlanmadığını, bu yüzden izleyicileriniz ile sponsorlarınız arasında bir ilgi olmasına dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.

Patreon yardımları, olgun izleyicileri olan YouTube kullanıcılarının giderlerini karşılamak konusunda yardımcı olabilir. Mah-Dry-Bread, Patreon’un öngörülemeyen reklam ya da sponsorluk gelirleri karşısında bir sınır olduğunu söylüyor. Ayrıca bazı YouTuberlar kanallarını farklı bir kariyere giden yolda bir sıçrama tahtası olarak kullanıyorlar. YouTube’u sıçrama tahtası olarak kullanan kişilere KSI ve Olga Kay’ı örnek olarak verebiliriz. Olga, YouTube’un da etkisi ile şu anda sevimli diz çorapları satmaya başladı. İngiliz yıldız YouTuber KSI ise yeni bir giyim markası yarattı ve kariyerine rap dünyasına taşıdı.

YOUTUBE KANALINIZI TANITMAK İÇİN BİR WEB SİTESİ OLUŞTURUN

En profesyonel YouTube kullanıcılarının YouTube hesaplarını bağladıkları, içine YouTube videolarını gömdükleri, yeni içerikler paylaştıkları ve ziyaretçilerini YouTube kanallarına yönlendirdikleri web siteleri vardır.

İzleyicilerinize bahsedeceğiniz bir kitabınız ya da konser etkinliğiniz olmayabilir. Fakat bir web sitesi oluşturarak onlara danışmanlık hizmeti verebilir, kendi ürünlerinizi ya da izleyici kitlenizin ilgili bulacağı diğer ürünleri onlarla paylaşabilirsiniz.

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İŞE KOYULUN VE EĞLENMEYE BAKIN

The Independent’e konuşan İngiliz vlogger Jim Chapman “Bugün de hayalleriniz gerçekleşmeyecek, bu işi sabırla ve eğlence için yapın” dedi. Bu cümlelerden çıkarabileceğimiz sonuç, YouTube’da kariyer sahibi olmanın da diğer herhangi bir yerde kariyer yapmak gibi olduğudur. Yani bu işi yaparken de sabra, kararlılığa ve öğrenme azmine ihtiyacınız var.