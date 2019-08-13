Youtube'dan nasıl para kazanılır?

YouTube’dan para kazanmak için ilk önce kanalınızın aboneye ve videolarınızın izlenmeye ihtiyacı vardır. YouTube kanalınızı tanıtmak için kendinize bir web sitesi açabilir ve daha fazla insana erişim imkanı sağlayabilirsiniz. Bir diğer tavsiye ise YouTube kanalıyla özdeş bir isimde bir Instagram hesabıdır. Son zamanlarda en çok kullanılan sosyal mecralardan birçok kişiye ulaşmanız mümkündür. Instagram ve Twitter gibi ortamlarda paylaşımlarınızla tarzınızı ve içeriklerinizi kişilere tanıtarak YouTube kanalınıza trafik sağlayabilirsiniz.

YOUTUBE’DA NE TÜR İÇERİKLER İLE PARA KAZANABİLİRİM?

ÖZGÜN OLUN!

Taklitlerinin asıllarını yaşattığı dünyada özgün olmak her zaman işe yarar. Bu insan ilişkilerinde de YouTube’da da böyle. Özgün olduğunuz sürece fark edilirsiniz.

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YouTube bu konuda çok net; kaliteli özgün içerikler önceliği. Özgün değilseniz, videonuz derleme ise ya da daha önce başka biri tarafından yüklenmişse hiç sansınız yok. Müziklerinize dikkat etmeniz gerekir aksi halde telif hakkı ile cezalandırılır ya da para kazanma fırsatını kaybedersiniz.

İZLEYİCİ KİTLESİ OLUŞTURUN!

Bu hemen olabilecek bir şey değil tabii ki. Sabırla ve özenle yürütmeniz gereken bir süreç. Düzenli bir program oluşturun. Her hafta mümkün olduğunca çok içerik girmek önemli. Yapabileceğinizin en iyisi yapın ama istikrarlı olun.

Her hafta aynı günlerde giriş yapın. Hatta aynı saatte! Böylece zamanla bir izleyici kitlesi oluşturabilirsiniz ve izleyicileriniz videonuzun saatini ve gününü bildiği için bekler hale gelebilir. Bunu her gün yapan da, haftada bir yapan da var. Siz kendi programınızı oluşturun ve ona sadık olun.

ETKİLEŞİM HALİNDE OLUN!

Burada cool olmanın bir faydası yok. İzleyiciler sizi var edenler olduğu için eğer Çağla Şikel değilseniz YouTube videolarınıza gelen tüm yorumları okuyun ve sorusu olanları cevaplayın. Bunun size YouTube sıralama algoritmasında getirisi olacaktır.

DİĞER AYRINTILAR

Profesyonel bir intro oluşturun.

Her yerde kullanabileceğiniz bir logonuz olmalı.

Kanalın durgun olmasına izin vermeyin, yeni video ekledikçe görünümünü ve görsellerini değiştirin.

Her video için betimleyici etiketler ekleyin. Doğru etiket, doğru izleyicilere ulaşmanızı sağlar.

Gerçek olun. Neyseniz ya da her kimseniz o olun, kurgulanmış bir video izlenimi yaratmayın.

Telif haklarını ihlal etmeyin.

Kullandığınız görsellerin ticari kullanımı için tüm hakların sizde olduğuna emin olun.

YouTube'dan para kazanmanın yollarına geçmeden önce ünlü YouTuberların kazançlarını incelemek için Ruhi Çenet'in anlatımıyla "Youtuberlar Kaç Para Kazanıyor?" yazısını inceleyebilirsiniz.

YOUTUBE HESABI NASIL PARAYA ÇEVRİLİR?

İşin mutfak kısmı tamamsa sıra geldi kolay alan olan kurallara. YouTube’dan para kazanmak için “YouTube ortağı” olmalısınız. Youtube ortağı olmak, içeriklerinize Google’ın reklam vermesine izin vermek anlamına geliyor. Bunun içinse aşağıdaki 4 adımı izlemelisiniz.

ADIM 1: YOUTUBE İŞ ORTAĞI PROGRAMI ŞARTLARINI KABUL EDİN!

YouTube’da oturum açın.

Sağ üst kısımdan hesap simgesi için İçerik Stüdyosu'nu seçin.

Sol kısımdaki menüden Kanal > Durum ve özellikleri seçin.

"Para kazanma" altında “Etkinleştir”i tıklayın.

“YouTube İş Ortağı Programı Şartları”nı kabul etmek için ekranda gösterilen adımları uygulayın.

ADIM 2: ADSENSE’E KAYDOLUN

Ödemeleri alabilmek için AdSense hesabında oturum açmalısınız.

ADIM 3: PARA KAZANMA TERCİHLERİNİ BELİRLEYİN

Mevcut ve gelecekteki tüm videolardan para kazanmak istediğinizi onaylayın.

Videoların gösterilmesini istediğiniz reklam türlerini işaretleyin ve kaydedin.

ADIM 4: İNCELEMEYE GİRİN

Artık iş sürecin sonucunu beklemenizde. Kanalınızın YouTube İş Ortağı Programı Politikaları, YouTube Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları ile uyumlu olup olmadığı doğrulanmak için incelemeye alınır.

Burada şöyle bir yenilik var. Geçmişte tek videoda yeterli izlenme sayısına ulaştığınızda Youtube sizin için bir gelir kaynağı olabiliyorken artık yeterli izlenme ya da takipçi sayısına ulaşamadıysanız kazanç elde edemiyorsunuz. O nedenle bu iki amaca ulaşana kadar içerik üretmeye devam edin. O da en az 1000 abone, en az 10000 kanal görüntülenmesi ve son 12 ay da 4000 saat izlenmiş olmak demek.