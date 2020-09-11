Yorgunluk ve baş ağrısının nedeni kronik yorgunluk olabilir

Kronik yorgunluğun nedenleri merak ediliyor. Günlük hayatta performans düşüklüğüne sebep olan kronik yorgunluk, kişide kas güçsüzlüğü, miyalji, egzersiz sonrası bitkinlik ve baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, kronik yorgunluğun, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve psikiyatrik şikâyetlerle kendini gösterdiğini belirtti.

Devam eden bir hareketlilik sonucu olmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel aktivitelerde belirgin azalmaya yol açması, kronik yorgunluk sendromunu akla getirdiğini söyleyen Yavaşçı, şu bilgileri verdi:

"Major kriterler, en az altı aydan bu yana günlük aktivitede yüzde 50 azalmaya yol açan, istirahatla geçmeyen, tekrarlayıcı yorgunluk ve bu tabloyu açıklayacak diğer fiziksel ve psikiyatrik durumların dışlanmasıdır. Minör kriterler ise hafif ateş, boğaz ağrısı, servikal ve aksiller lenf nodlarında hassasiyet, açıklanamayan kas güçsüzlüğü, miyalji, egzersiz sonrası bitkinlik, baş ağrısı, gezici noninflamatuar atralji, unutkanlık, depresyon, aşırı huzursuzluk, dinlendirmeyen uyku, yakınmaların aniden ve yeni başlamasıdır. Kronik yorgunluk sendromunun oluşmasına sebep olan birçok etken olmasına karşın, bir kez başladıktan sonra hastalığın oluşturduğu yorgunluğun ve yeti yitiminin devam etmesine sebep olan etkenler ise, bedenin formda olmaması, daha da kötüleşmekten korkmak, kişinin kendine karşı katı olması, belirtilere odaklanma, engellenmiş ve kötü hissetme, endişe duyma olarak sıralanabilir."

Kronik yorgunluğu olan kişilerin en önemlisi istirahat etmesi gerektiğini belirten Yavaşçı, kronik yorgunluk için 6 önerisini şöyle sıraladı: