Yöresel lezzetler online yemek yarışmasında ortaya çıktı

Evde kalma sürecinde yemek yapmak herkesin popüler hobisi olduğu gibi aşçılar için de insanları yemek yapmaya teşvik etme fırsatı oldu.

Eskişehir Aşçılar Derneği, koronavirüs salgını nedeni ile evlerine kapanan kadın meslektaşlarına yönelik "Kendini evden göster" adı altında sosyal bir projeyi whatsapp üzerinden gerçekleştirdi. Hemen hemen tüm katılımcılara sponsorları aracılığı ile tedarik etmiş oldukları gıda ürünlerini ödül mukabilinde vererek dayanışma örneği sundular.

İHA'ya projenin amacı hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Kemal Kaya, "Eskişehir ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş, yöresel özelliğe sahip olan yemekleri ESASDER Kadın Kolları aracılığı ile gün yüzüne çıkarmayı hedefledik. Yöresel çorbalar, yöresel hamur işleri ve yöresel tatlılar olmak üzere üç kategoriden gelen, görselleri ve tarifleri de dernek arşivine kaydetme imkanı bulduk. Bu ürünleri geliştirip günümüze uyarlamak için çok önemli bir kaynak elde ettik. Bu yemeklerimizi genç aşçılarımız, üniversitelerimizde gastronomi eğitimi gören öğrencilerimiz ve eğitim öğretim görevlilerimizle birlikte bu yemeklerin yaşatılması için birlikte çalışmalar yapacağız. Bu projeye katılım sağlayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.