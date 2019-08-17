Yoğurttan tereyağı nasıl yapılır?

“Yoğurttan tereyağı nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Günümüzde pek yaygın olmasa da eskiden tereyağı evde yoğurtla yapılırdı. Yoğurttan tereyağı yapmak oldukça sağlıklı ve basit. Tereyağı çok sık tüketilen ürünler arasında. Hem kahvaltılık hem de yemeklerde kullanılan tereyağı yoğurttan nasıl yapıldığı araştırılıyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:20
17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
Yoğurttan tereyağı nasıl yapılır"

Tereyağı hem kahvaltılık hem de yemeklerde çok sık kullanılan bir yağdır. Genelde dışarıdan alımı tercih edilse de evde yoğurttan tereyağı yapımı daha sağlıklı ve hesaplı olduğu için tercih ediliyor. Yoğurttan tereyağı yapımı zor gibi görünse de gereken malzemeler ve püf noktalarıyla oldukça basit. 

YOĞURTTAN TEREYAĞI TARİFİ

Eğer sütünüzü mandıralardan veya sokağınıza gelen doğal sütçülerden alıyorsanız mutlaka kendi tereyağınızı evde yapmalısınız. Üstelik yapımı oldukça kolaydır ve yaptığınız tereyağı dışarıda satılanlara göre daha lezzetli ve tabi ki katkısız olduğu için sağlıklı olacaktır.

NASIL YAPILIR?

Malzemeler: 1 su bardağı yoğurt kaymağı, yarım su bardağı ılık su, soğuk su

Sütçüden aldığınız sütünüzü mayalayıp yoğurt elde ettikten sonra üzerinde ki kaymağı bir kaba ayırın. Dilerseniz her seferinde uğraşmamak için kaymağınızı buzlukta bir kabın içinde biraz biriktirin. 2-3 defa biriktirmek yeterli olacaktır. Eğer biriktirip toplu olarak yapmak istiyorsanız kaymağı mutlaka buzlukta dondurarak muhafaza etmelisiniz. Kaymağı elde ettikten sonra tamamını mutfak robotunun içerisine koyun. Mutfak robotunda kesici bıçak uçları kullanmalısınız.

İlk olarak yaklaşık 5 dakika sürekli olarak robottan geçirin. 5 dakika sonra içerisinde yarım su bardağı ılık su ilave edin ve 5 dakika daha karıştırın. Karıştırma işlemi bittikten sonra yağların tortu gibi suyun üzerine çıktığını görmelisiniz. Tortu şeklinde gördükten sonra içerisine 1 bardak çok soğuk su ilave edin ve bir kaşık ile yağları bir kenarda birleştirin. Tereyağının kolaylıkla bir top şeklini aldığını göreceksiniz. Ardından elinizle sıkıp buz dolu soğuk bir kabın içine tereyağını atın ve 1-2 dakika yıkayın. Yıkadıktan sonra çıkarın ve muhafaza edeceğiniz kabın içerisine koyun.

Bu kadar kolay bir şekilde evde kendi doğal tereyağınızı yapabilir, gönül rahatlığı ile mutfağınızda kullanabilirsiniz. Dilerseniz tuzlu bir tereyağ elde etmek istiyorsanız karıştırma aşamasında içerisine bir miktar tuzda atabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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