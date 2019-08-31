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  3. Yoğurtlu patates yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Yoğurtlu patates yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Yoğurtlu patates yapmayı denediniz mi" İşte tarifi

“Yoğurtlu Patates Nasıl Yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Yoğurtlu patates salatasını yapmak oldukça kolay olmakla birlikte tadı da çok güzel olduğundan sık sık tercih edilmektedir. Yoğurtlu patates genellikle Muğla ve yöresinde yaygın olsa da Türkiye’nin diğer illerinde de oldukça sevilerek tüketilmektedir. Özellikle öğrenci evlerinde pratik yapılabilecek bir yemek olarak tercih edilebilmektedir.

Yoğurtlu patates yapmak için gereken malzemeler, patates, nohut, parça et, un, zeytinyağı, tereyeağ, haspir ve tuz gereklidir. Parça et ve nohut bir tencerede pişirilir. Patatesler iri iri doğranır ve kızgın yağda kızartılır. Patatesler pişen nohutlu ete eklenir ve süzme yoğurt, yumurta, un ve zeytinyağı bir kasede iyice çırpılır. Pişen yemeğin suyundan birkaç kaşık eklenir ve karışımı biraz serinletilir yemeğe azar azar ve karıştırarak eklenir un kokusu gidene kadar pişirilir. 

YOĞURTLU PATATES TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler

  • 1 kg patates
  • 1 su bardağı geceden ıslatılmış nohut
  • 500 gr parça et
  • 3 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı (yoğurt için)
  • 2 yemek kaşığı sadeyağ veya tereyağı
  • 1 yemek kaşığı haspir
  • Tuz

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

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