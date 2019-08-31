Yoğurtlu patates yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Yoğurtlu patates yapmak için gereken malzemeler, patates, nohut, parça et, un, zeytinyağı, tereyeağ, haspir ve tuz gereklidir. Parça et ve nohut bir tencerede pişirilir. Patatesler iri iri doğranır ve kızgın yağda kızartılır. Patatesler pişen nohutlu ete eklenir ve süzme yoğurt, yumurta, un ve zeytinyağı bir kasede iyice çırpılır. Pişen yemeğin suyundan birkaç kaşık eklenir ve karışımı biraz serinletilir yemeğe azar azar ve karıştırarak eklenir un kokusu gidene kadar pişirilir.

YOĞURTLU PATATES TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler

1 kg patates

1 su bardağı geceden ıslatılmış nohut

500 gr parça et

3 su bardağı süzme yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı (yoğurt için)

2 yemek kaşığı sadeyağ veya tereyağı

1 yemek kaşığı haspir

Tuz

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı