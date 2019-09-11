Deri hastalıklarının panzehiri: Yoğurt otu!

Yoğurt otu, son yıllarda popüler olan gıdalardan birisi olmayı başardı. Yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak cilde elastikiyet kazandıran yoğurt otu, kırışıkların oluşumunu geciktiriyor. Tiroit ve haşimato rahatsızlığı olanların iyileşme sürecine destek olurken, böbrek sorunlarını da çözmektedir. Ancak bu etkisi oldukça ciddi olduğundan böyle bir sorun yaşayanların yoğurt otunu kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

YOĞURT OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Karaciğer zarında biriken toksinleri temizlemede etkilidir. Bu toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar.

- Yoğurt otu lenf hormonlarına karşı etkili olan besinlerden biridir. Düzensiz çoğalan tiroitleri düzenlemede kullanılır. Yapılan çalışmalarda lenf kanserine karşı vücuda adeta kalkan oluşturur.

- Kanda bulunan kan yapıcı hücreleri artırarak demir eksikliğini giderir. Aynı zamanda kandaki trombosit hücrelerini dengeleyerek ödem oluşma riskini azaltır.

- Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin sıklıkla karşılaştığı ağız içi yaralarını gidermede doğal ilaç olarak kullanılır. Gargara yöntemi ile ağız içi enfeksiyon hücrelerini azaltmanın yanı sıra ağız kokusunu da giderir.

- Trombosit hücrelerini dengeleyerek ödemi engelleyen yoğurt çayı aynı zamanda bacak ve kollardaki ağrıları da giderir. Bel ve boyun ağrıları için ise evde yoğurt otu kremi yapılabilir. Ağrı kesici etkisi olan bu ot kısa sürede etkisini gösterir.

- Uyku problemlerine de iyi gelen bu çay sinir hücrelerindeki deforme olmuş hücre sayısını azaltarak ruhsal hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- Deri hastalıklarına karşıda etkili olan yoğurt otu özellikle çıban gibi rahatsızlıkları gidermede etkili doğal bir ilaçtır.

- Uzmanlar bu bitkiden hazırlanan suyun yüzü germe gibi etkilerinin de olduğunu vurguluyor.