Yoğurt diyetinin 5 günlük tarifi!

Yoğurt diyetinde, yoğurdun kilo vermeye yardımcı olmasının en büyük sebeplerinden birisi toksinleri vücuttan atmasıdır. Zehirlendiğimizi düşündüğümüzde yoğurt yememiz de tam olarak bu yüzdendir. Zira yoğurt detoks özelliği sayesinde vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır. Yoğurt diyeti, içinde bol miktarda su bulundurmasıyla da metabolizmanızın hızlı çalışmasını ve vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlamaktadır.

YOĞURT DİYETİ NASIL YAPILIR?

Yoğurt diyeti, içerdiği kalsiyum ve amino asitler sayesinde vücuttaki yağları yakar, toksinleri dışarı atar. Kasların güçlenmesini sağlar. Sindirim sistemini düzenler, bağırsak enfeksiyonuna neden olan zararlı bakterilerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Yoğurttaki sağlıklı bakteriler bağışıklık sisteminizin kötü bakterilerle savaşmasını sağlar ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından sizi korur.

5 günlük yoğurt diyeti beslenme listesi

1. GÜN:

Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su

Kahvaltı: 1 porsiyon yağsız yoğurt, 1 bardak şekersiz çay

Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt

Ara öğün: 1 bardak çay, 1 porsiyon meyve, 1 porsiyon yağsız yoğurt

Akşam: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt

Ara öğün: 3 tane kuru erik, 1 bardak şekersiz çay

2. GÜN

Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su

Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay

Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve

Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt

Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt

Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı

3. GÜN

Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su

Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay

Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve

Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt

Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt

Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı

4. GÜN

Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su

Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay

Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve

Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt

Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt

Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı

5. GÜN

Uyandıktan sonra: 1 su bardağı limonlu ılık su

Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay

Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve

Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt

Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt

Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı