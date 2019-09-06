Yoğurt diyetinin 5 günlük tarifi!
‘Yoğurt diyeti nasıl yapılır?’ sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son yıllarda revaçta olan diyetlerden birisi de yoğurt diyeti oldu. Az kalorisi ve yüksek protein değeri ile zayıflamaya yardımcı olan yoğurt diyetini uygulamak çok kolay. Yoğurt diyeti yüksek kolesterol ve fosfor içerdiği için kolesterol ve böbrek taşı problemi olanlar için zararlı olabilir. Yoğurt diyeti Akdeniz ülkelerinde oldukça popüler.
Yoğurt diyetinde, yoğurdun kilo vermeye yardımcı olmasının en büyük sebeplerinden birisi toksinleri vücuttan atmasıdır. Zehirlendiğimizi düşündüğümüzde yoğurt yememiz de tam olarak bu yüzdendir. Zira yoğurt detoks özelliği sayesinde vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır. Yoğurt diyeti, içinde bol miktarda su bulundurmasıyla da metabolizmanızın hızlı çalışmasını ve vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlamaktadır.
YOĞURT DİYETİ NASIL YAPILIR?
Yoğurt diyeti, içerdiği kalsiyum ve amino asitler sayesinde vücuttaki yağları yakar, toksinleri dışarı atar. Kasların güçlenmesini sağlar. Sindirim sistemini düzenler, bağırsak enfeksiyonuna neden olan zararlı bakterilerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Yoğurttaki sağlıklı bakteriler bağışıklık sisteminizin kötü bakterilerle savaşmasını sağlar ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından sizi korur.
5 günlük yoğurt diyeti beslenme listesi
1. GÜN:
Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su
Kahvaltı: 1 porsiyon yağsız yoğurt, 1 bardak şekersiz çay
Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt
Ara öğün: 1 bardak çay, 1 porsiyon meyve, 1 porsiyon yağsız yoğurt
Akşam: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt
Ara öğün: 3 tane kuru erik, 1 bardak şekersiz çay
2. GÜN
Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su
Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay
Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve
Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt
Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt
Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı
3. GÜN
Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su
Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay
Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve
Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt
Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt
Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı
4. GÜN
Sabah uyandığınızda: 1 su bardağı limonlu ılık su
Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay
Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve
Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt
Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt
Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı
5. GÜN
Uyandıktan sonra: 1 su bardağı limonlu ılık su
Kahvaltı: 1 porsiyon yoğurt, 1 kaşık yulaf, 1 bardak şekersiz çay
Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve
Öğlen: 1 porsiyon sebze çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt
Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yoğurt
Yatmadan önce: 3 tane kuru incir, 1 bardak şekersiz bitki çayı