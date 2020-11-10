Yirmi yaş dişlerinin gömülü olması hastalık nedeni olabilir

Yirmi yaş diş çekimi neden gerekli? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yirmi yaş dişleri 20 yaşından önce veya çok daha sonra çıkabilen ya da hiç çıkmayıp/çıkamayıp çene kemiği içerisinde ‘gömülü’ olarak kalabilen dişlerdir. Genelde herkes 20 yaş dişlerini şiddetli bir ağrıyla tanır. Bu durumda 20 yaş diş çekimi kaçınılmaz olur. Peki, 20 yaş diş çekimi zor mu? Her 20 yaş dişini çektirmek mi gerekli?



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pedodontist Büşra Bostancı, 20 yaş dişleri hakkında şu şekilde konuştu:

“Alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere toplam dört adet olan yirmi yaş dişleri literatüre bakıldığında genelde 17-25 yaş aralığında ağızdaki diş dizisi içerisinde yerini alan dişlerdir. Yaş aralığı bireyden bireye farklılık gösterebilir. Sürme yaşı tamamlandığı hâlde normal diş dizisinde yerini almamış kemik ve yumuşak doku içinde bütünüyle ya da kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanır. Yirmi yaş dişlerinin gömülü kalmasının farklı nedenleri bulunuyor. Yer darlığı, kist, tümör, doku hiperplazileri, lokal infeksiyonlar gibi mekanik engeller, travma, ortodontik tedavi sonrası elde edilen sonucun devamlılığı gibi lokal faktörler; vitamin eksiklikleri, beslenme bozuklukları, endokrin bozuklukları ve spesifik bazı hastalıklar gibi sistemik etkenler bu nedenleri oluşturuyor.”

20 YAŞ DİŞLERİ NEDEN ÇEKİLMELİDİR?

20 yaş diş çekiminin nedenlerini anlatan Pedodontist Bostancı, şu bilgileri verdi:

“Ağız içerisindeki yerini almış diş dizisinde bulunan dişlerin çekimleri düşünülmezken, gömülü olan yirmi yaş dişleri oluşabilecek problemler açısından değerlendirilerek çekimlerine karar verilir. Gömülü yirmi yaş dişlerinin etrafında enfeksiyon oluşabilir; buna bağlı olarak kişinin yüzü şişebilir, ağrı hissedebilir, o bölgenin temizliğini yeterince yapamayacağı için kötü koku oluşabilir ve tüm bunlar kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bu durumda küçük bir cerrahi operasyon ile yirmi yaş dişinin çekilmesi en net çözümdür.”

HER 20 YAŞ DİŞİ ÇEKİLMELİ Mİ?

Altı ayda bir her bir birey için diş hekimi muayenesinin önemli olduğunu aktaran Bostancı, muayenelerin önemini şöyle anlattı:

“Bu muayenelere ağız ve diş dokularını hem klinik hem radyografik olarak değerlendiririz. Gözle tespit edilemeyecek durumları tüm diş ve kemik yapılarını gösteren panoramik röntgenler ile kontrol ederek gerekli tüm tedavi ve müdahaleleri hastalarımıza anlatırız. Bu bağlamda yirmi yaş dişleri bizim ilk baktığımız bölgelerden biri olmaktadır. Çünkü bu grup dişlerin oluşması ve ağız içerisindeki yerlerini alması ile ilgili diğer dişlerdeki gibi standart ve her bireyde yaklaşık olarak aynı bir periyot ve düzen bulunmamaktadır. Örneğin; altı ay önce kökleri büyük oranda oluşmuş fakat henüz sürmemiş bir yirmi yaş dişinin altı ay sonraki röntgen incelemesinde sürmeye başladığını görebilmekteyiz. Ancak bu ‘her yirmi yaş dişini çekelim’ demek değil. Yirmi yaş dişleri bize normal şartlarda ömür boyu hizmet edecek dişlerdir. Sorun yoksa çekilmeleri gerekmez. Sorun oluşma riskini ise ancak düzenli diş hekimi kontrolü ile gözetim altında tutabiliriz.”

YİRMİ YAŞ DİŞLERİN ÇEKİMİ ZOR MU?

Yirmi yaş dişlerinin çekiminin zorluğunun bireyler arasında farklılık gösterdiğini belirten Pedodontist Büşra Bostancı, "20 yaş diş çekimi zor mu?" diye merak edenler için şunları söyledi:

"Örneğin; bazıları kolaylıkla çekilebilirken bazılarının üzerinde kemik dokusu varsa çekimin süresi uzayabilir. Ayrıca genç bireylerde yapılacak cerrahi işlem sonrası yara iyileşmesi daha kolay olabilecekken, ileri yaşlarda komplikasyon oluşma riski artmakta, yara iyileşme süresi uzayabilmektedir. Çekim yapıldıktan sonra hastamızın verdiğimiz tavsiyelere uyması hem çekim sonrası iyileşme sürecini daha kaliteli geçirmesine hem de daha az komplikasyon yaşamasına olanak tanır. Bu nedenle çekim sonrası hekimimizin önerilerine harfiyen uymak gerekir."

20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Genelde yirmi yaş diş çekimi konusunda birçok kişinin tedirgin olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Pedodontist Büşra Bostancı, çekim sonrası yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Diş çekimi sonrası çekim boşluğu üzerine konulan tampon 30 dakika kadar ağızda hiç açılmadan tutulmalı ve yerine herhangi bir şey konulmamalıdır.

Çekim yarasının kanamasını artırmamak için sıcak yiyecekler ve içecekler yerine ılık ve yumuşak gıdalar tüketilmelidir.

Cerrahi bir işlem yapıldığı için çekim bölgesinde yakın yüzde şişlik, ağrı, kanama, ağız açma ve yutkunma güçlüğü oluşabilir; bu durumu en aza indirgemek için hemen çekim sonrası buz kompres uygulanmalıdır.

Belki de en önemlisi çekim sonrası öncesinde de olması gerektiği gibi hijyen kurallarına uyulmalıdır.”