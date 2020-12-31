Yılbaşında kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokina çiçeği bakımı nasıl olmalı?

Kokina çiçeğini yılbaşında her yerde görmeye başlarız. Senede bir defa piyasaya sürülen bu çiçek hem rengiyle hem de görüntüsüyle birçok insan tarafından seviliyor. Peki, kokina çiçeğinin anlamı nedir?Yılbaşı kokina çiçeğinin İstanbul'a Rumlar tarafından getirildiği belirtiliyor. Bu çiçeğin şans getirdiğine inanılıyor. Eğer çiçeğin kırmızı rengi bir yıl boyunca solmazsa ev veya araba sahibi olacağına inanılıyor.

KOKİNA ÇİÇEĞİ NASIL HAZIRLANIYOR?

Kokina iki farklı bitkiden elle hazırlanan bir çiçek. Her yıl aralık ayında satışa sunulan kokina çiçeği, yeşil yapraklar arasına 'silcan' adlı kırmızı bitkinin iplerle dikilmesiyle hazırlanıyor. Bir demeti 20-25 TL'ye satılıyor. İnanışa göre, kırmızı çiçekler bir sene boyunca solmazsa ev alma şansınız oluyor.

KOKİNA ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL OLMALI?

Kokina çiçeği fazla suyu sevmeyen ve uzun vade dayanan bir çiçektir. Kokina elle hazırlanan ve iki farklı bitkiden oluştuğu için ne çok sıcak ne de çok soğuk bir ortamda muhafaza edilmemelidir. Kokina çiçeğini dekorasyonda ya da sofra süslemesinde de kullanabilirsiniz.