Yılbaşına özel tırnak modelleri ve makyaj trendleri araştırılıyor. Bu sene yılbaşı evde geçse de hazırlıklarını ihmal etmeyenler yılbaşı trendlerinden vazgeçmiyor. Kimileri tırnak protezlerini yılbaşına özgü şekil ve renklerde boyatıyor, kimileri de kirpiklerini kalp ve yıldız gibi şekillerle renklendiriyor.

DHA'da yer alan habere göre Antalya'da beş ay önce açılan bir güzellik merkezinde uygulanan dekoratif tırnak ve kirpik çeşitleri, kadınlardan ilgi gördü.

Rengarenk boyaların yardımıyla tırnaklara çeşitli resim ve motifler yapılıyor. Antalyalı kadınlar, şimdiden yılbaşı için tırnak ve kaşlarını yaptırmaya başladı. Her tırnağa farklı desenler yapılabiliyor.

10 İLE 150 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle kimilerinin evlerinde kimilerinin de otellerde yılbaşını kutlayacağını belirten işletme sahibi Tuğba Kaba, "Protez tırnak ve desen yaptırmak isteyenler 10 ila 150 TL arasında değişen fiyatlardaki seçeneklerden yararlanabiliyor." dedi.

Özellikle dekoratif tırnaklar her yaştan kadının ilgisini ve beğenisini çekiyor. Noel Baba ve çam ağacı figürleri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

İpek kirpik yaptırıp üzerlerine de yıldız, ay ve kalp şekilleri koyduranlar da var.

