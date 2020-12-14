  • $7,8626
  • 9,5599
  • 460.674
  • 1390.4
  • Haberler
  • Mor Papatya
  • Yılbaşına özel gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifi
14 Aralık 2020 Pazartesi 13:56 | Son Güncelleme:

Yılbaşına özel gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifi

Yılbaşına özel gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifi

Yılbaşı kurabiyeleri yapılmaya başlandı. Mutfaklardan mis gibi zencefil ve tarçın kokuları gelmeye başlarken gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifine ne dersiniz?

Yılbaşı kurabiyeleri denilince akla ilk gelen gingerbread kurabiye tarifi oluyor. Zencefilli kurabiye de denilen gingerbread kurabiyeyi evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz.

Alem Dergisi'ne özel tarif veren Zeynep Benhisavi Çelik, gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifinde püf noktaları anlattı. Şimdiden afiyet olsun...

GİNGERBREAD KURABİYE MALZEMELERİ

1 adet büyük boy yumurta

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

260 gram un (2 su bardağı gibi)

100 ml pekmez

65 gram Hindistan cevizi şekeri ya da ince esmer seker

1/2 çay kaşığı zencefil tozu

1 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı muskat rendesi

3 adet karanfil (Dövülmüş)

2 damla vanilya

1/2 çay kaşığı karbonat

GİNGERBREAD KURABİYE YAPILIŞI

Yumurta, tereyağ, pekmez, şeker ve baharatları bir kaşıkla karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyip yoğurun.

Hamurunuz yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur olmalı. Hamuru streçle sarıp yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Hamuru açmadan önce tezgahı mutlaka unlayın.

0,5 cm kalınlığında açarsanız kurabiyeleriniz pişerken kurumaz.

Kalıplarla kesmeden önce kalıpları hafifçe una batırın.

Tepsinize pişirme kağıdı yerleştirin, kurabiyeleri üzerine dizin.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif renk alana kadar yaklaşık 18-20 dakika pişirin.

BİBERLİ SICAK ÇİKOLATA MALZEMELER

400 ml süt

60 gram bitter çikolata

2 çorba kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı esmer şeker

1 adet kurutulmuş acı chili biberi

BİBERLİ SICAK ÇİKOLATA YAPILIŞI

Süt, kakao, biber ve şekeri sos tenceresine alıp, karıştırın.

Isınınca çikolataları ekleyin.

Eriyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırarak pişirin.

Biberi içinden çıkarıp, bardaklara bölüştürün.

Üzerine tercihinize göre marshmallow ilave edebilirsiniz.

<p>Beyoğlu Taksim'de, koronavirüs önlemlerine rağmen Afrika uyruklu vatandaşların parti verdiği orta

Salgına rağmen parti düzenlediler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Google'dan kullanıcılarını şok eden karar! Artık paralı oluyor

kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.