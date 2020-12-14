Yılbaşına özel gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifi
Yılbaşı kurabiyeleri yapılmaya başlandı. Mutfaklardan mis gibi zencefil ve tarçın kokuları gelmeye başlarken gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifine ne dersiniz?
Yılbaşı kurabiyeleri denilince akla ilk gelen gingerbread kurabiye tarifi oluyor. Zencefilli kurabiye de denilen gingerbread kurabiyeyi evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz.
Alem Dergisi'ne özel tarif veren Zeynep Benhisavi Çelik, gingerbread kurabiye ve biberli sıcak çikolata tarifinde püf noktaları anlattı. Şimdiden afiyet olsun...
GİNGERBREAD KURABİYE MALZEMELERİ
1 adet büyük boy yumurta
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
260 gram un (2 su bardağı gibi)
100 ml pekmez
65 gram Hindistan cevizi şekeri ya da ince esmer seker
1/2 çay kaşığı zencefil tozu
1 çay kaşığı tarçın
1/4 çay kaşığı muskat rendesi
3 adet karanfil (Dövülmüş)
2 damla vanilya
1/2 çay kaşığı karbonat
GİNGERBREAD KURABİYE YAPILIŞI
Yumurta, tereyağ, pekmez, şeker ve baharatları bir kaşıkla karıştırın.
Unu yavaş yavaş ekleyip yoğurun.
Hamurunuz yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur olmalı. Hamuru streçle sarıp yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Hamuru açmadan önce tezgahı mutlaka unlayın.
0,5 cm kalınlığında açarsanız kurabiyeleriniz pişerken kurumaz.
Kalıplarla kesmeden önce kalıpları hafifçe una batırın.
Tepsinize pişirme kağıdı yerleştirin, kurabiyeleri üzerine dizin.
Şekil verdiğiniz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif renk alana kadar yaklaşık 18-20 dakika pişirin.
BİBERLİ SICAK ÇİKOLATA MALZEMELER
400 ml süt
60 gram bitter çikolata
2 çorba kaşığı kakao
2 tatlı kaşığı esmer şeker
1 adet kurutulmuş acı chili biberi
BİBERLİ SICAK ÇİKOLATA YAPILIŞI
Süt, kakao, biber ve şekeri sos tenceresine alıp, karıştırın.
Isınınca çikolataları ekleyin.
Eriyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırarak pişirin.
Biberi içinden çıkarıp, bardaklara bölüştürün.
Üzerine tercihinize göre marshmallow ilave edebilirsiniz.