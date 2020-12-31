Yılbaşı makyajının püf noktaları! Gece makyajı nasıl yapılır?

Gece makyajının püf noktası aslında kişinin yüzünü iyi tanıması ve doğru renkleri kullanmasıdır. Evde akşam yemeğine hazırlanırken kusursuz ve ışıl ışıl görünen bir makyaja ne dersiniz?



Makyaj malzemelerinin kalitesi ve son kullanma tarihi oldukça önemli. Öncelikle makyaj için baz kullanın. Böylece akşam ışıkların altında cildinizdeki gözenekler kapanır ve baz makyajın kalıcı olmasını sağlar.

Bazın ardından fondöteni hafif ıslatılmış bir süngerle yüzünüze eşit şekilde sürün. Fondöteni birkaç dakika dinlendirdikten sonra kapatıcıyı cilt tonuna uygun seçerek yüzünüze uygulayın. Göz altı morluklarını da bu şekilde kapatabilirsiniz.

Sıra pudraya geldi. Pudra ile makyajınızı sabitleyin. En çok sevilen bölüm ise göz makyajı. Öncelikle akşam kıyafetinizin rengine uygun far seçin. Çift maskara kullanın. Gözlerinizin büyük görünmesini istiyorsanız içine beyaz kalem ve göz pınarlarına aydınlatıcı kullanın. Ayrıca göz kapağını eyelinera hazırlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Eyeliner çekmeye kuyruk kısmından başlayın. Gözlerini daha da ön plana çıkarmak isteyenler takma kirpik de kullanabilir.

Kaşlarınızı da yüz tipinize göre dolgulu gösteren fırçayla doldurabilirsiniz. Son olarak allığı da elmacık kemiklerinize doğru hamlelerle uygulayın. Dudaklarınızı kalemle çerçeveleyin ve rujunuzu da sürerek makyajınızı sonlandırabilirsiniz.